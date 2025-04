Sceny w półfinale PlusLigi! Mieli już piłkę meczową. Ten mecz przejdzie do historii

Rok temu, gdy Projekt i Aluron CMC Warta walczyły o finał mistrzostw Polski, to zawiercianie oddali rywalom zaledwie seta. Dwa tygodnie temu rozbili zaś w półfinale Pucharu Polski rywali z Warszawy, którzy tylko w jednym secie przekroczyli granicę 20 punktów. Tegoroczny półfinał PlusLigi to jednak była zupełnie inna historia, choć z tym samym zakończeniem.

- Projekt i Warta to dwaj giganci, którzy walczą do upadłego - zapowiadał przed decydującym spotkaniem półfinałowym libero stołecznej ekipy Damian Wojtaszek.

Pokazały to już dobrze dwa poprzednie spotkania w tej rywalizacji, które kończyły się w pięciu setach i miały identyczny przebieg. Zarówno drużyna z Warszawy, jak i z Zawiercia wygrały u siebie, roztrwaniając wcześniej przewagę 2:0 w setach. Mocniej pluć w brodę mogli sobie zawodnicy Projektu, którzy w tie-breaku w Sosnowcu prowadzili 10:7, a rywale grali wtedy już bez dwóch gwiazd - Aarona Russella i Karola Butryna. Pierwszy doznał kontuzji, a drugi był nieskuteczny.

Przed sobotnim spotkaniem więc podstawowe pytanie brzmiało, czy będący jedną z największych gwiazd PlusLigi Amerykanin będzie w stanie wystąpić. Wyszedł w podstawowym składzie, ale był zdecydowanie daleki od swojej najlepszej formy. Został zmieniony w pierwszej części trzeciego seta, gdy miał na koncie osiem punktów i 38 procent skuteczności ataku. Pech zawiercian polegał na tym, że w tym samym czasie zmuszony do zejścia był Butryn, który miał problemy z kostką. Wydawało się, że drużyna Michała Winiarskiego - już z zastępującymi wspomnianą dwójkę Patrykiem Łabą i Kyle'em Ensingiem - nie będzie w stanie odrobić strat, ale ponownie pokazała, że nie można jej skreślać do samego końca.

Początek meczu nie zwiastował tego, że kibice w hali Torwar obejrzą kolejny zacięty pojedynek, bo w pierwszym secie Projekt został po prostu rozbity. To, co działo się wtedy na parkiecie, przypominało mecz tych drużyn w półfinale PP. Zawiercianie wywierali wielką presję zagrywką i już na początku odskoczyli na 7:1. Niemal 41-letni środkowy Jurij Gladyr znów przypomniał, że wiek to tylko liczba, gnębiąc rywali zarówno pod siatką, jak i w polu zagrywki. A Miguel Tavares, że poza świetnym rozegraniem potrafi też - w razie potrzeby - mocno zaatakować. Swoje dokładał też przyjmujący Bartosz Kwolek. Były gracz stołecznej drużyny zamknął tę partię asem. A podsumowaniem gry Projektu może być akcja, w której atakujący Linus Weber próbował wystawiać piłkę na kolanach.

Prowadzący warszawski zespół Piotr Graban już w secie otwarcia próbował zmian, ale te efekty przyniosły dopiero od drugiej partii. Rezerwowy Tobias Brand, który był najjaśniejszą postacią w poprzednim meczu - i teraz stał się niezbędnym elementem, a na drugim przyjęciu zmieniali się potem Artur Szalpuk i Kevin Tillie. Pojawił się także kapitan Projektu Andrzej Wrona, który po tym sezonie zakończy karierę. Pochodzący z Warszawy środkowy przy każdej okazji mobilizował kolegów. Liderem jednak bezsprzecznie był Weber, który szalał w ofensywie.

Nie od razu było z górki. W pierwszej połowie tej partii kwestia prowadzenia zmieniała się kilkukrotnie. W drugiej już zdołali wypracować bezpieczniejszą przewagę, m.in. dzięki atakom Webera i asowi Branda (22:18). W tej części spotkania emocje u graczy Projektu buzowały, co widać było po ich reakacjach na kwestionowane przez nich decyzje sędziowskie i challenge. Partię zwieńczyła długa i szalona akcja zakończona autowym zbiciem Russella.

Wydawało się, że po przegraniu trzeciej partii i stracie Russella i Butryna przyjezdnym będzie bardzo ciężko nawiązać walkę o trzeciego tie-breaka w tym półfinale, ale po raz kolejny dała o sobie znać wielka waleczność zawiercian i siła ich zagrywki. Projekt miał wielkie problemy z przyjęciem i rzutowało to na ich skuteczność w zamykaniu akcji. Pod koniec Graban dał odpocząć już Weberowi i podstawowemu rozgrywającemu Janowi Firlejowi, oszczędzając ich siły na decydującą partię.

Ta na długo zostanie w pamięci zawodników i kibiców obu drużyn, choć dla jednych jako realizacja marzenia, a dla innych jako koszmar. Gospodarze prowadzili już 12:10 i 14:13, a kolejne popisowe akcje zaliczał Weber. Tyle że przy wyniku 14:14 na zagrywkę wszedł Mateusz Bieniek i goście od razu odzyskali piłkę, korzystając z kontry, a po chwili zablokowali Wronę. Ten ostatni, mistrz świata z 2014 roku, na koniec tylko mógł spuścić głowę.

Zawiercianie w finale zmierzą się z Bogdanką LUK Lublin, która w półfinale wyeliminowała Jastrzębski Węgiel.