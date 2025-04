Kadziewicz prowadził "Pytanie na śniadanie", gdy dowiedział się o śmierci papieża

W Poniedziałek Wielkanocny o godz. 7:35 zmarł papież Franciszek w wieku 88 lat. W związku z tymi wydarzeniami Włosi odwołali poniedziałkowe mecze Serie A i Primavery, a w Polsce każde spotkanie poprzedziła minuta ciszy. W Argentynie ustalono siedmiodniową żałobę narodową, przez co ligowe mecze też zostały tam odwołane. "Uwielbiał piłkę nożną. Świetny we wszystkim. Spoczywaj w pokoju" - napisał Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, żegnając zmarłego papieża.

Kadziewicz musiał przekazać tę informację. "Tu, teraz, dzisiaj"

W Poniedziałek Wielkanocny gospodarzami "Pytania na śniadanie" byli Łukasz Kadziewicz oraz Anna Lewandowska. Kadziewicz musiał przekazać na antenie informację o śmierci papieża. - Po takich informacjach spotkanie się w studio i rozmowa na temat bliskości, związków, relacji nie tylko w trakcie świąt, będzie wybrzmiewała moim zdaniem zupełnie inaczej. Tu, teraz, dzisiaj - mówił Kadziewicz.

- Na czym powinniśmy się skoncentrować, jak szanować drugą osobę, jak budować tę właściwą relację, używając przy tym odpowiedniej komunikacji. Smutne informacje docierają do nas z Watykanu. Takie informacje, które budują pewną narrację oddającą nam, że w pewnych momentach rozumiemy, co w naszym życiu jest najważniejsze. Nie planowanie co zrobimy za dekadę - dodał prowadzący "Pytania na śniadanie" (cytat za: plejada.pl).

W momencie ogłaszania tej informacji na antenie gośćmi Kadziewicza i Lewandowskiej byli Maciej Orłoś oraz Tomasz Oświeciński ze swoimi partnerkami.

Kadziewicz nowym prowadzącym "Pytania na śniadanie". "Coś mi podpowiada"

Telewizja Polska ogłosiła 15 kwietnia br., że Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz będą nowymi prowadzącymi "Pytania na śniadanie". Ten duet zastąpił parę Tomasz Tylicki - Katarzyna Pakosińska. Wcześniej Kadziewicz pojawił się w tym programie jako gość Lewandowskiej. - Coś mi podpowiada, że będę zaglądał tu częściej - ogłosił były siatkarz.

Aktualnie Kadziewicz prowadzi podcast "W cieniu sportu" w Onecie i współpracuje z "Przeglądem Sportowym Onet". "Pytanie na śniadanie" będzie zatem drugim medium, w którym Kadziewicz będzie regularnie występował.