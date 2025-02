To już oficjalne. Grbić podjął decyzję przed MŚ. "Zostały dwie osoby"

W tym roku Polacy będą bronić brązowego medalu Ligi Narodów. Jeden z turniejów odbędzie się w Gdańsku (16-20 lipca). Wtedy Polska zagra z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją. Na mistrzostwach świata Biało-Czerwoni zagrają w grupie z Holandią, Rumunią i Katarem. Selekcjonerem wciąż jest Nikola Grbić, który jeszcze w zeszłym roku przedłużył kontrakt aż do 2028 r.

Zmiany w sztabie Grbicia

Grbić będzie w najbliższej przyszłości miał nowych współpracowników w sztabie. Postanowił nieco pozmieniać, odświeżyć skład asystentów. Z dotychczasowego sztabu zostają tylko dwie osoby - Kamil Nalepka (statystyk) i Marcin Nowakowski (asystent).

- Z poprzedniego sztabu zostały z nami jedynie dwie osoby i nie mówię tu o Róży Wachowskiej (kierowniczka reprezentacji Polski) i Mariuszu Szyszce (oficer prasowy), którzy też oczywiście pozostają w strukturach drużyny. Mam na myśli statystyka Kamila Nalepkę i Marcina Nowakowskiego, który będzie teraz pełnił funkcję asystenta trenera. Wszyscy inni będą nowi. Najważniejszą rzeczą, którą się kierowałem przy kompletowaniu sztabu, jest to, żeby byli po prostu dobrymi ludźmi. Muszą być też pracowici i muszą starać się, żeby nasz zespół i każdy poszczególny zawodnik był przygotowany najlepiej, jak to jest tylko możliwe - mówił Grbić w rozmowie z mediami Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS).

Sztab trenerski polskiej kadry będzie liczyć 12 osób (wliczając w to Grbicia). Drugim asystentem będzie Maciej Kołodziejczyk, a drugim statystykiem Mateusz Nykiel. Oprócz nich do sztabu Grbicia dołączą Wojciech Bańbuła i Justin Ziółkowski (trenerzy przygotowania motorycznego), Sebastian Żabierek (lekarz prowadzący), Jan Sokal i Jakub Żabierek (lekarze) oraz Robert Kozłowski Rafał Majchrzak (fizjoterapeuci)

- Rozmawiałem z każdym z moich nowych współpracowników, bo od samego początku chciałem wyartykułować im moje oczekiwania. Lubię już na starcie być jasny i od razu nakreślić, jaka jest sytuacja, jak zazwyczaj pracowaliśmy i to jak ja pracuję i co jest dla mnie ważne. Czułem, że każdy jest bardzo zmotywowany i chce pomóc drużynie, że chce pracować. Myślę, że stworzyliśmy bardzo dobry sztab, który pomoże w budowaniu zespołu - dodał.

Trener polskiej kadry zapowiedział, że będzie chciał w tym roku powołać zupełnie nowych, młodych zawodników i sprawdzić ich na poziomie reprezentacyjnym. Ale konkretnych terminów, do kiedy należy wysłać powołania, jeszcze nie ma.

- W przyszłym tygodniu Volleyball World prawdopodobnie poda termin, do którego będziemy musieli ogłosić kompletną listę. Trudno mi powiedzieć co zdecydują, ale zazwyczaj mieliśmy czas do sześciu tygodni przed pierwszym meczem VNL. Na pewno już teraz obserwuję zawodników i mam wynotowanych sporo nazwisk. Analizujemy statystyki, śledzimy mecze i już teraz wiem, że będę chciał powołać kilku nowych, młodych zawodników. Uważnie wypatruję siatkarzy z młodszych roczników, którzy mogą być dla nas ciekawi i pomocni. Szukam też dobrego momentu, w którym będą mogli przyjechać na zgrupowanie i trenować pod moim okiem, dlatego tak ważne jest, aby dobrze ułożyć program i znaleźć opcję najlepszą z możliwych. Pewne jest jednak to, co robię zawsze - ostatni dzień z możliwych, będzie tym dniem, kiedy ogłoszę listę powołanych zawodników - przyznał Grbić.

Pierwszy mecz Polaków w tym roku w Lidze Narodów zaplanowano na 11 czerwca. Wtedy zagrają w chińskim Xi'an z Holandią. Potem zmierzą się z Japonią, Turcją i Serbią. Kolejny turniej rozegrają w Hoffman Estates na przedmieściach Chicago. Wtedy rywalami będą Włochy, Kanada, USA i Brazylia. Następnie udadzą się do Gdańska.