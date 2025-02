"Populacja Grbiciów w siatkówce zwiększa się" - można napisać, parafrazując cytat z legendarnej gry Heroes of Might and Magic III. A to wszystko za sprawą najnowszych informacji dotyczących przyszłości 17-letniego syna Nikoli Grbicia, który podobnie jak jego ojciec i wuj rozwija się jako siatkarz.

3 fot. Instagram Otwórz galerię Na Gazeta.pl