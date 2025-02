Polska gwiazda zmienia klub. Polki kochają ten kierunek

Po zakończeniu obecnego sezonu dojdzie do ogromnych zmian, jeżeli chodzi o przynależność klubową reprezentantek Polski. Najnowsze informacje dotyczą przyszłości Malwiny Smarzek, która po dwóch latach zakończy przygodę we Włoszech. Gdzie trafia atakująca? Do ligi, w której w przyszłym sezonie grać będzie przynajmniej osiem Polek!

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl