Znany trener odchodzi z polskiego klubu do giganta. "Człowiek wielkich sukcesów"

Marcelo Mendez został trenerem Jastrzębskiego Węgla w 2022 roku, kiedy rozstał się z Asseco Resovią Rzeszów. Następne lata to pasmo wielkich sukcesów, gdyż drużyna dwukrotnie sięgnęła po mistrzostwo Polski, wygrała krajowy Superpuchar oraz dwukrotnie doszła do finału Ligi Mistrzów. Jak się okazuje, wszystko, co ma swój początek, ma również koniec.

Marcelo Mendez odchodzi z Jastrzębskiego Węgla. Wiemy, gdzie teraz będzie pracował

Parę dni temu dziennikarz Jakub Balcerzak ujawnił, że Marcelo Mendez po zakończeniu sezonu odejdzie z Jastrzębskiego Węgla. Mało tego, dowiedzieliśmy się, że jego nowym pracodawcą będzie Itas Trentino, z którym podpisze dwuletni kontraktu. "Dla Mendeza będzie to długo wyczekiwany debiut na ławce trenerskiej klubu z włoskiej LegaVolley" - przekazał.

Informację tę potwierdził w czwartek portal volleynews.it. "To, że Mendez dołączy do Itasu, wydaje się pewne" - rozpoczęto - "To człowiek wielkich sukcesów w Sada Cruzeiro. Uważany jest za bardzo technicznego oraz taktycznego szkoleniowca. Został wybrany po to, by spełnić prośbę dużej części szatni, która ma bardzo dużo do powiedzenia. Poprzedni trener nigdy nie miał na nią większego wpływu" - czytamy.

Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to Argentyńczyk zastąpi na stanowisku Fabio Soliego, który ostatnio został ogłoszony jako nowy selekcjoner reprezentacji Słowenii. Mało tego, niebawem obejmie też drużynę Rana Werona, gdzie zastąpi Radostina Stojczewa, który ma aktualnie kłopoty po awanturze, do której doszło po meczu ligowym z Cucine Lube Civitanova. Szkoleniowiec miał złapać za szyję jednego z fanów, w związku z czym sprawa ma trafić do sądu.

Soli zostanie zatrudniony, choć w ostatnim czasie sporo mówiło się, że stanowisko przejmie były selekcjoner reprezentacji Polski Andrea Anastasi. Portal zaznacza jednak, że umowa z Solim została już podpisana, a oficjalne ogłoszenie nastąpi po zakończeniu sezonu.

Jastrzębski Węgiel po 24. kolejkach PlusLigi jest liderem tabeli z dorobkiem 60 punktów. Wiele wskazuje zatem na to, że po raz trzeci z rzędu sięgnie po tytuł mistrza Polski. Najbliższy mecz drużyna rozegra w sobotę 15 lutego, kiedy na wyjeździe zmierzy się ze Ślepskiem Malow Suwałki.