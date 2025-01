To już koniec! Polski mistrz świata ogłosił

Złoty medal mistrzostw świata 2014, brązowy medal Ligi Narodów 2019, mistrzostwo Polski ze Skrą Bełchatów czy dwa Puchary Polski - to trofea, które w trakcie swojej bogatej kariery zdobył Andrzej Wrona. Od 2016 r. Wrona grał w barwach Projektu Warszawa, a w poprzednim sezonie wygrał Puchar Challenge. Wrona bardzo chwalił trenera Piotra Grabana, a więc ucznia Andrei Anastasiego.

- Ma to wyczucie, a myślę, że to jedna z ważniejszych cech dobrego trenera. Nas, starszych graczy, pyta np. o to, jak się czujemy, jak nam się podoba dane ćwiczenie. Czy jest ok, czy coś warto zmienić. Jest dialog, wcześniej go nie było. Myślę, że w dużej mierze w tym tkwi tajemnica jego sukcesu. A tym sukcesem jest to, że trener, który nigdy nie prowadził drużyny w PlusLidze, ma taką serię - mówił Wrona w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.

Od sezonu 07/08 Wrona regularnie występował na parkietach PlusLigi, odpowiednio w AZS-ie Częstochowa (2007-2010), Delecta Bydgoszcz (2010-2013), Skrze Bełchatów (2013-2016) i Projekcie Warszawa (2016-obecnie). Wrona zagrał też 38 meczów dla reprezentacji Polski w latach 2013-2019. Teraz Wrona ogłosił kibicom ważną informację.

Wrona ogłosił ważną informację. "Zazwyczaj o tej porze"

Na profilach Wrony i Projektu Warszawa w mediach społecznościowych pojawiło się specjalne nagranie. Środkowy ogłosił, że z końcem sezonu 24/25 zakończy karierę siatkarską. - 25 lat treningów, 18 lat w lidze, 9 w Warszawie. Zazwyczaj o tej porze roku ogłaszałem przedłużenie kontraktu. Dziś przychodzę do was z informacją, że ta historia wkrótce dobiegnie końca - rozpoczął.

- Mówię o tym teraz, bo chcę dać sobie i wam więcej czasu na pożegnanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli razem ze mną będziecie celebrować te ostatnie miesiące na boisku. Jestem w moim wymarzonym miejscu na ten moment. Od kilku lat nie wyobrażałem sobie, że mógłbym skończyć karierę w innym klubie czy innym mieście. Niech to będą nasze dobre wspólne cztery miesiące - dodał Wrona.

Projekt Warszawa zajmuje drugie miejsce w PlusLidze z 49 punktami i traci pięć do prowadzącego Jastrzębskiego Węgla. Zespół Piotra Grabana jest też blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, bo po pięciu meczach ma komplet punktów w grupie A. W ostatnim spotkaniu zagra z Berlin Recycling Volleys.