Ależ deklasacja! Polski klub potęgą w Lidze Mistrzów

Aluron CMC Warta Zawiercie mknie jak walec po fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zawodnicy Michała Winiarskiego zaczęli zmagania od wygranej 3:0 z Tirolem Innsbruck w Zawierciu. Potem pokonali 3:0 belgijskie Roeselare, a następnie wygrali 3:2 z Allianz Milano po emocjonującym spotkaniu. W ten sposób Aluron został liderem grupy C z jedenastoma punktami i bilansem setów 12:2. Wcześniej Aluron wygrał Superpuchar Polski, a w PlusLidze jest wiceliderem z 48 punktami, gdzie traci trzy do prowadzącego Jastrzębskiego Węgla.

Drugie spotkanie z Tirolem Innsbruck zdawało się być formalnością dla zawiercian. W pierwszym meczu Austriacy byli w stanie wygrać maksymalnie 21 punktów w jednym secie. - Naszym celem jest walka o pierwsze miejsce w grupie. Czeka nas jeszcze mecz w Innsbrucku i u siebie z drużyną z Mediolanu. Życie nauczyło nas jednak, że trzeba się skupiać na tym, co przed nami - mówił Winiarski przed meczem w Innsbrucku (cytat za: siatka.org).

Wtorkowe spotkanie w Austrii pokazało, że gospodarze tak łatwo nie złożyli broni. Przynajmniej w pierwszym secie, w którym były ogromne emocje.

Aluron coraz bliżej ćwierćfinału. Deklasacja w drugim i trzecim secie

Najbardziej wyrównany był pierwszy set tego spotkania. Aluron prowadził 3:0 po asie serwisowym i udanym bloku, natomiast gospodarze odrobili straty i doprowadzili do remisu 4:4. Od tego momentu Aluron uzyskał przewagę i przez większość seta utrzymywał dwa-trzy punkty różnicy. Było już 23:20, aż nagle Tirol wygrał cztery kolejne punkty i miał piłkę setową. Reszta seta była grana na przewagi. Karol Butryn czy Aaron Russell trafiali w siatkę, ale Aluron finalnie wygrał seta 32:30 po bloku Butryna. Po drodze musiał bronić trzy piłki setowe.

Drugi set to już była deklasacja w wykonaniu Aluronu. Wicemistrzowie Polski szybko zyskali trzy-cztery punkty przewagi, a różnica bardzo szybko rosła. Aluron wygrał seta 25:13 po skutecznym ataku Miłosza Zniszczoła. Aluron grał dobrze blokiem i już nic nie wskazywało na to, że w tym spotkaniu może dojść do niespodzianki.

Od końcówki drugiego seta w składzie Aluronu grał Miłosz Zniszczoł, Patryk Łaba czy Kyle Ensing. W trzecim secie Tirol nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z Aluronem. Przewaga zawiercian rosła, a regularnie punktowali Zniszczoł czy Łaba. Sędziowie sprawdzali sytuację przy wyniku 20:12, gdy rywale wpadli w siatkę, więc Zniszczoł wywalczył punkt na pojedynczym bloku. Ostatecznie Aluron wygrał seta 25:13 i wykonał milowy krok w stronę ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Aluron zagra jeszcze w fazie grupowej z Allianz Milano (29.01, u siebie). Jeżeli Włosi nie potkną się w starciu z Roeselare, to spotkanie w Zawierciu zdecyduje o tym, kto bezpośrednio awansuje do ćwierćfinału tych rozgrywek.

Tirol Innsbruck 0:3 Aluron CMC Warta Zawiercie (30:32, 13:25, 14:25)