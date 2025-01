Legenda reprezentacji Polski wraca z emerytury. Klub już to ogłosił

W 2009 roku ta legenda polskiej siatkówki wywalczyła z kadrą brązowy medal mistrzostw Europy. Był to jej największy sukces z orzełkiem na piersi. Teraz 37-latka wraca do gry! - To gwarantuje, że emocji i niesamowitego poziomu gry na pewno nie zabraknie - czytamy na stronie klubu SPS Sparta Złotów.

3 Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl