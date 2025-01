Rewolucja! Grbić ogłosił w sprawie reprezentacji Polski

Zeszły rok w wykonaniu siatkarskiej reprezentacji Polski kolejny raz był bardzo owocny. Najpierw pod koniec czerwca biało-czerwoni rywalizowali w finałowym turnieju Ligi Narodów, gdzie w półfinale przegrali po tie-breaku z Francją. Następnie w meczu o 3. miejsce pokonali Słowenię, dzięki czemu zdobyli brąz. Niestety Francuzi utarli nosa Polakom również podczas igrzysk olimpijskich. Jako gospodarze imprezy gładko zwyciężyli w finale 3:0. Kadra Grbicia musiała zadowolić się srebrnym medalem, co i tak było ogromnym sukcesem.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Szykują się rotacje w sztabie reprezentacji Polski. Grbić ujawnia

W nowym roku siatkarscy kibice czekają na kolejne emocje. W czerwcu ruszy kolejna edycja Ligi Narodów. Za to jesienią reprezentacja Polski wystąpi na mistrzostwach świata, na których w grupie B zagra z Rumunią, Holandią i Katarem. W dłuższej perspektywie nie należy zapominać także o igrzyskach w Los Angeles. Te odbędą się w 2028 roku.

O planach na nadchodzący sezon kadrowy w rozmowie z TVP Sport wypowiedział się sam selekcjoner. -Moim celem jest "niezabicie" zawodników. Mamy cztery lata do kolejnych igrzysk. Jeśli "zabiłbym" ich przez kolejne trzy, to trudno byłoby im być w najlepszej dyspozycji na czwarty rok. Muszę więc spróbować utrzymać poziom osiąganych wyników i jednocześnie dać siatkarzom czas na odpoczynek, by byli zadowoleni - mówił.

Co ciekawe, Grbić nie rozmawiał jeszcze z zawodnikami nt. tegorocznej kampanii. Wszystko przez to, że nadal jest w trakcie kompletowania sztabu, w którym mają zajść spore zmiany. - Dopiero po ustaleniu, co robić, by być najlepszym w Los Angeles, rozplanujemy perspektywę na nadchodzący sezon kadrowy. Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch będziemy w stanie zamknąć ten temat i zacząć rozmowy z zawodnikami [...] Będę chciał dać dużo odpoczynku zawodnikom po trudnym sezonie, a następnie pojechać na mistrzostwa świata z najmocniejszym zespołem, który możemy stworzyć. Potrzebuję więc, by mój sztab zaczął pracować ze mną nad tym, jak to wszystko zorganizować. - dodał Serb.

Zobacz też: Miało być lanie w hicie kolejki, a były wielkie kłopoty. Fornal aż padł na kolana

Pod koniec rozmowy selekcjoner naszej reprezentacji zdradził, że jego sztab będzie składał wyłącznie z Polaków. Oprócz tego wiemy, że trwają negocjacje i "będzie sporo zmian". - Kiedy będę miał jasny pomysł na następny sezon, wtedy ewentualnie zacznę rozmawiać z graczami. Jeśli zrobiłbym to teraz bez klarownej idei, nie miałbym instrumentów, by dopasować się do ich potrzeb - powiedział Nikola Grbić.