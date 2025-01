Nokaut! Wicemistrzynie Polski zmiażdżyły rywalki i mają awans w LM

KS Developres Rzeszów dobrze spisuje się w obecnym sezonie Ligi Mistrzyń. Ekipa ze stolicy Podkarpacia po czterech kolejkach miała dziewięć punktów przy bilansie setów 10:4. Jedyną porażkę Developres poniósł w trzeciej kolejce z włoską ekipą Imoco Volley 1:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Ślepsk Malow Suwałki pokonał Trefl Gdańsk 3:0. Klub walczy o play-offy. Mateusz Czunkiewicz: Walka będzie trwała do ostatniego meczu

W piątej kolejce Ligi Mistrzyń rzeszowianki udały się do Bułgarii na wyjazdowe spotkanie z Maritzą Płowdiw. Przed własną publicznością polski klub wygrał 3:1, ale tylko pierwszy set był wyrównany (przegrany 29:31). Pozostałe trzy Developres wygrał do 17, 8 i 11.

KS Developres Rzeszów z bezproblemową wygraną i awansem do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń

Mecz w Płowdiwie był początkowo bardziej zbliżony do pierwszego seta między obiema drużynami z Rzeszowa. Gospodynie na początku dobrze zagrywały, grały nieco skuteczniej w kontrataku i miały nawet prowadzenie 13:10. Jednak rzeszowianki szybko wzięły się do roboty i zaserwowały rywalkom powtórkę z pierwszego meczu i wygrały całego seta 25:18.

Druga partia była niemalże powtórką z pierwszej. W miarę wyrównana gra do pewnego momentu przy wyniku 17:16, a następnie odjazd siatkarek Developresu Rzeszów i set wygrany 25:20. Styl polskiej ekipy może nie był porywający, ale rywalki nie zmuszały ich do dużego wysiłku i podkręcania tempa. Najskuteczniejszą zawodniczką po stronie Developresu po drugim secie była Monika Fedusio, która w tamtym momencie miała na koncie 10 punktów.

W trzecim secie gospodynie znowu tylko do pewnego momentu były w stanie opierać się wicemistrzyniom Polski. Co prawda w absolutnie samej końcówce Developres grał nieco mniej skutecznie, ale i tak był w stanie zakończyć to spotkanie wynikiem 3:0 i zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń!

Maritza Płowdiw - KS Developres Rzeszów 0:3 (18:25, 20:25, 21:25)

Zobacz też: Miało być lanie w hicie kolejki, a były wielkie kłopoty. Fornal aż padł na kolana

Tabela grupy A Ligi Mistrzyń po meczu Developresu Rzeszów:

Imoco Volley - 4 mecze, bilans setów 12:1, 12 punktów, KS Developres Rzeszów - 5 meczów, 12:4, 12 pkt Maritza Płowdiw - 5 meczów, 4:13, 3 pkt Mladost Zagreb - 4 mecze, 1:12, 0 pkt

Ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzyń KS Developres Rzeszów rozegra 22 stycznia na wyjeździe z Imoco Volley.