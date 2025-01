Skończył atak i runął na parkiet. Fatalna kontuzja w PlusLidze. "Ku***"

Spotkanie zaczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy wyszli na prowadzenie i w pewnym momencie mieli już trzy punkty przewagi. Nagle siatkarze Ślepska zdobyli cztery punkty z rzędu i w końcówce potwierdzili wyższość nad rywalami. W drugiej odsłonie od samego początku wyglądali lepiej na parkiecie i kontrolowali wynik. Trzecia z kolei wyglądała tak, jak poprzednia, choć przewaga na samym początku była już spora. I choć pod koniec Trefl niespodziewanie odrobił straty, to w kluczowym momencie znów nie był w stanie utrzymać koncentracji. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:0 (25:21, 25:21, 25:23).

Do przygnębiających scen doszło za to w drugiej odsłonie. Polak białoruskiego pochodzenia Aleksiej Nasewicz wykonał skuteczny atak, po którym Trefl zdobył punkt. Lądując jednak na parkiecie, źle stanął i momentalnie runął na ziemię. Ucierpiała kostka, a zawodnik został zniesiony przez partnerów pod ławkę rezerwowych. - Ku*wa mać - można było usłyszeć.

- Niestety, skręcił kostkę. Szkoda, to była przypadkowa akcja. Niefart - relacjonowali komentatorzy Polsatu Sport, którzy zaznaczyli, że siatkarz w połowie listopada wrócił do gry po kontuzji i znów czeka go prawdopodobnie przerwa. - Jeżeli to faktycznie kostka, to nie było aż takie mocne uderzenie. Mam nadzieję, że niebawem będzie w porządku - dodali.

I było, ponieważ tuż po zakończeniu spotkania Nasewicz z zabandażowaną kostką, podniósł się z ławki do rywali, by podziękować im za rywalizację. - Chodzi, ma lód na kostce, będzie dobrze - podsumowali komentatorzy. Na ten moment nie wiadomo, jak poważny jest uraz, natomiast zapewne w poniedziałek klub zamieścił oficjalny komunikat w tej sprawie.

Dzięki temu zwycięstwu Ślepsk Malow Suwałki odskoczył w ligowej tabeli Treflowi na trzy punkty. Po 19. kolejkach ligowych ma na koncie 26 punktów i traci już dwa punkty do będącej w strefie play-offów Asseco Resovii Rzeszów. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 12 stycznia, kiedy na własnym stadionie zmierzy się ze Skrą Bełchatów.