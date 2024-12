Daleki wyjazd Leona i spółki. Polskie kluby poznały rywali w pucharze

Asseco Resovia i Bogdanka LUK Lublin awansowały do 1/4 finału europejskich pucharów i już poznały rywali o dostanie się do strefy medalowej. Oba polskie kluby będą faworytami zmagań, ale czekają je dalekie wyjazdy za granicę. Co ciekawe, Wilfredo Leon i jego koledzy będą musieli grać...na innym kontynencie.

