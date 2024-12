Tak prezes PZPS zareagował na grupę Polek na mistrzostwach świata

Siatkarska reprezentacja Polski kobiet z pewnością dobrze zapamięta obecny rok. W końcu zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego osiągnęły kilka sukcesów. Podczas igrzysk olimpijskich zdołały dotrzeć ćwierćfinału, a jeszcze lepiej poszło im w Lidze Narodów, gdzie zgarnęły brązowy medal po wygranej 3:2 (25:21, 26:28, 25:21, 19:25, 15:9) z Brazylią.

Prezes PZPS powiedział to wprost. "To będzie dla nas najważniejszy moment"

We wtorek nasze siatkarki poznały rywalki, z którymi zmierzą się w przyszłorocznych mistrzostwach świata. W fazie grupowej Polki zagrają z Niemkami, Wietnamkami i Kenijkami. Jeszcze wcześniej czekają je starcia w Lidze Narodów, której finałowy turniej zaplanowano w Łodzi. Mimo to priorytetem będzie siatkarski mundial w Tajlandii.

Czego możemy spodziewać się po kadrze Lavariniego w przyszłym roku? O oczekiwaniach dotyczących całej polskiej siatkówki w rozmowie z Interią Sport wypowiedział się sam prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. - 2025 rok? Oczywiście można powiedzieć, że życzę nam sukcesów, medali, najlepiej tych złotych, ale przede wszystkim mam nadzieję na takie wrażenia, jakie były chociażby w półfinale igrzyska olimpijskich w Paryżu - powiedział.

Szef PZPS skupił się również na samej kobiecej siatkówce, poruszając temat grupy Polek na MŚ. - Nie chcemy mówić, że to jest bardzo łatwa, ale też nie możemy mówić, że to grupa śmierci [...] Zdajemy sobie sprawę, że ten turniej dla wielu będzie się rozpoczynał dopiero w fazie pucharowej. Także to będzie dla nas najważniejszy moment mistrzostw - dodał.

Świderski zdradził również wprost, czego oczekuje od obecnego selekcjonera reprezentacji Polski w siatkówkę kobiet. - Przede wszystkim progresu. Może przebudowa to za duże słowo, bo ta drużyna ciągle się buduje i rozwija. Mamy napływ młodych dziewczyn, które wygrywają na razie pojedyncze spotkania, ale pokonują tych najmocniejszych. I chcemy dawać im jak najwięcej możliwości, żeby mogły rywalizować z czołówką - mówił. Mistrzostwa świata w Tajlandii odbędą się od 22 sierpnia do 7 września 2025 roku, natomiast turniej męski tej samej rangi zostanie rozegrany na Filipinach w dniach 12-28 września.