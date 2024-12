Oficjalnie: Wielka sportowa impreza w Polsce! Już w lipcu

Przed tygodniem Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że w dniach 16-20 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu rozegrane zostaną mecze trzeciej kolejki siatkarskiej Ligi Narodów. Polacy zmierzą się z Iranem (16 lipca, godz. 20), Kubą (17 lipca, godz. 20) i Bułgarią (19 lipca, godz. 17.30).

Wszyscy kibice najbardziej pewnie jednak będą czekać na ostatnie starcie - z Francją. Będzie to rewanż za tegoroczny finał igrzysk olimpijski w Paryżu, który gospodarze wygrali 3:0. Pojedynek Polka - Francja odbędzie się w niedzielę, 20 lipca o godz. 20.30.

Finały męskiej Ligi Narodów rozegrane zostaną od 30 lipca do 3 sierpnia. Wcześniej, bo w dniach 23-27 lipca odbędą się finały damskiej Ligi Narodów. Jak przekazał PZPS, finały te odbędą się w Polsce! Mecze rozgrywane będą w łódzkiej Atlas Arenie.

- Cieszymy się, że kolejny rok możemy tu być i rozgrywać tak wielki turniej. Nie ukrywamy, że nasze panie, które w poprzednich latach zdobywały brązowe medale VNL, będą mogły przed naszymi kibicami rywalizować w tym pięknym obiekcie. Liczymy na to, że znów staną na podium i będziemy mogli razem świętować kolejny sukces naszej damskiej reprezentacji - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.

Finały Ligi Narodów w Polsce!

Łodzi świetnie się czujemy i wracamy jak do domu, a to miasto i ta hala kojarzą nam się z bardzo dobrymi wynikami zarówno żeńskich i męskich kadr narodowych. Liczymy na to, że w 2025 będzie podobnie i że to będzie tylko przystanek do tego, co się będzie działo w przyszłości - dodał Jacek Sęk, wiceprezes i Sekretarz Generalny PZPS.

- Jako łodzianka i kibic bardzo się cieszę, że po raz kolejny w stolicy naszego województwa będziemy mogli być świadkami wspaniałego siatkarskiego święta. Ta hala przynosi dużo szczęścia naszym siatkarkom, bo to właśnie tutaj nasze panie wywalczyły awans na igrzyska olimpijskie. W ostatnich latach reprezentacja Polski kobiet dostarczała nam wielu, pięknych emocji i jestem przekonana, że podobnie będzie w lipcu przyszłego roku – powiedziała Joanna Skrzydlewska, Marszałek Województwa Łódzkiego.

W ostatnich dwóch sezonach Ligi Narodów reprezentantki Polski sięgały po brązowe medale. W 2023 r. Polki w meczu o brąz pokonały Amerykanki 3:2. W tym roku w takim samym stosunku ograły Brazylijki. Wybór Polski na gospodarza turnieju finałowego oznacza, że nasza drużyna z urzędu ma zapewnioną kwalifikację do najlepszej ósemki rozgrywek.

Liga Narodów będzie dla nas etapem przygotowań do mistrzostw świata, które odbędą się w Tajlandii w dniach od 22 sierpnia do 7 września. Rywalkami Polek w fazie grupowej będą Niemki, Wietnamki i Kenijki.