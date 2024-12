Polska w grupie marzeń! Kapitalne losowanie. Lepiej się nie dało

We wtorek 17 grudnia odbyło się losowanie grup mistrzostw świata siatkarek 2025. Reprezentacja Polski poznała przeciwniczki w fazie grupowej i szybka ocena trzech rywali wskazuje na to, że droga do 1/8 finału nie powinna być dla Biało-Czerwonych trudna. Czempionat rozgrywany będzie w Tajlandii od 22 sierpnia do 7 września.

