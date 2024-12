Co za show Leona! Niesamowity mecz w PlusLidze

Sobotni mecz w Lublinie pomiędzy Bogdanką LUK a Aluronem CMC Wartą Zawiercie otwierał rundę rewanżowaą dla obu zespołów. Było to też bezpośrednie starcie o trzecie miejsce w tabeli PlusLigi, które zajmowali wicemistrzowie Polski. Niemniej jednak, w pierwszej kolejce to lublinianie, i to jeszcze bez Wilfredo Leona, okazali się lepsi pod tie-breaku od swojego przeciwnika, więc zespół Michała Winiarskiego jechał do Lublina z żądzą rewanżu.

REKLAMA

Zobacz wideo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozgromiona przez Warszawę. Igor Grobelny: Jest mi przykro troszeczkę

Show Leona to za mało! Wielkie emocje w hicie PlusLigi. Warta lepsza od Bogdanki

I to było widać w pierwszej partii, w której zawiercianie grali praktycznie bezbłędnie. W przeciwieństwie do swojego rywala, bo gospodarze popełnili aż dziesięć błędów własnych. Przy porównywalnych pozostałych parametrach przyniosło to ich bardzo pewne zwycięstwo do 18.

Drugi set początkowo również układał się po myśli Warty, która po ataku Mateusza Bieńka prowadziła 7:5. Ale wówczas gospodarze zaczęli bardzo dobrze serwować. Przy zagrywce Aleksa Grozdanowa, lublinanie wyszli na 12:10, a gdy bombę za bombą z pola serwisowego posyłał Mateusz Malinowski, wicemistrzowie Polski nie byli w stanie skończyć akcji i po asie atakującego Bogdanki LUK szybko zrobiło się 18:11. A że w ataku gospodarze mogli liczyć na pewną grę Wilfredo Leona, oni również wygrali seta 25:18, doprowadzając do remisu w całym meczu.

W trzeciej partii doszło do lustrzanego odbicia poprzedniego seta. Na początku inicjatywę mieli siatkarze z Lublina, ale od ich prowadzenia 11:9 goście zaczęli rozbijać ich zagrywką. Karol Butryn zagrał dwa asy i było 11:13. Po chwili, już przy zagrywkach Aarona Russella dwa kolejne punktowe bloki zaliczył Jurij Gładyr. Środkowy Warty dołożył do tego też punkt z zagrywki na 12:17 i goście tego już nie wypuścili. Atak w antenkę Mateusza Malinowskiego zakończył trzeciego seta wynikiem 19:25.

Lublinianie byli pod ścianą, ale mieli też w swoich szeregach znakomitego w sobotę Wilfredo Leona, który do bardzo dobrej gry w ataku przez całe spotkanie w czwartym secie dołożył jeszcze skuteczną zagrywkę. Dzięki niej Bogdanka LUK wyszła na prowadzenie 12:10 i zyskała inicjatywę w tej partii. Kilka piłek później Leon skończył dwa kolejne ataki i posłał na drugą stronę asa serwisowego, co dało gospodarzom cztery punkty przewagi (20:16).

Trener Massimo Botti na końcówkę zdjął będącego w drugiej linii reprezentanta Polski na rzecz Macieja Czyrka, ale to szybko przyniosło problemy gospodarzy w ataku. Przez to Warta zdołała złapać kontakt (22:21), jednak Bogdanka LUK uratowała tego seta. Po asie Mikołaja Sawickiego lublinianie mieli trzy piłki setowe i już przy pierwszej z nich blok Aleksa Grozdanowa na Aaronie Russellu dał im zwycięstwo 25:21 oraz doprowadzenie do tie-breaka.

Decydująca odsłona rozpoczęła się wspaniale dla Lublina. Po dwóch kolejnych błędach w ataku gości oraz sprytnym asie serwisowym Malinowskiego było 3:0. Niedługo później punkt z zagrywki zdobył także Karol Butryn, co wyrównało wynik na 4:4. Gdy ten sam siatkarz skończył bardzo ważną kontrę, Warta schodziła na zmianę stron z prowadzeniem 8:6, a po chwili było i 9:6 dla gości po asie serwisowym Jurija Gładyra, który upolował potężną zagrywką Wilfredo Leona.

Przyjezdni nie zamierzali się zatrzymywać. Kolejny as, tym razem autorstwa Miguela Tavaresa, przyniósł pięciopunktowe prowadzenie Warty (7:12). Tego wicemistrzowie Polski już nie zmarnowali, choć gospodarze wcale się nie poddawali. Kontra Wilfredo Leona na potrójnym bloku na 10:12 zmusiła trenera gości Michała Winiarskiego do wzięcia czasu, ale Warta wytrzymała ciśnienie. Po skutecznym ataku Aarona Russella wygrała w tie-breaku 15:12 i to całe stojące na wysokim poziomie spotkanie 3:2.

Dzięki tej wygranej Aluron CMC Warta Zawiercie umocniła się na trzecim miejscu w tabeli z 36 punktami. Siatkarze Michała Winiarskiego tracą dwa "oczka" do drugiego PGE Projektu Warszawa oraz cztery do prowadzącego Jastrzębskiego Węgla, który rozegrał o jedno spotkanie mniej. Bogdanka LUK Lublin jest czwarta z dorobkiem 32 punktów.

MVP tego meczu, jak zawsze, został wybrany z drużyny zwycięskiej. Został nim przyjmujący Warty Aaron Russell, który zdobył 23 punkty, kończąc wiele kluczowych akcji. O jeden punkt mniej u gości zdobył atakujący Karol Butryn. Tyle samo, co Butryn wywalczył dla zespołu Bogdanki Wilfredo Leon, który atakował ze skutecznością 61 proc. mimo że otrzymywał niemal wszystkie najtrudniejsze piłki.