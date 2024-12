Szybko poszło. Polak odchodzi z drużyny gwiazd po 50 dniach!

Z pewnością zagorzali kibice siatkówki doskonale znają postać Michała Kędzierskiego. 30-latek to zasłużony zawodnik Asseco Resovii Rzeszów, w której barwach występował jeszcze do niedawna. W połowie października nasz siatkarz został bohaterem sensacyjnego transferu. Trafił do drużyny mistrza olimpijskiego Paryża. Niestety jego przygoda w nowym klubie zakończyła się zaledwie po... półtora miesiąca.

