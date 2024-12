Dramat reprezentanta Polski. Diagnoza niczym wyrok

Asseco Resovia Rzeszów co sezon ma ogromne ambicje i mocarstwowe plany, które jednak są najczęściej brutalnie weryfikowane przez rzeczywistość. Zespół prowadzony przez Tuomasa Sammelvuo radzi sobie w PlusLidze bardzo przeciętnie. Z czternastu meczów wygrał tylko sześć, ale i tak udało mu się uzbierać aż 22 punkty, co daje ósme miejsce w tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębie pokonało Lublin. Tomasz Fornal: To jest tylko jedna z wielu kolejek

Fatalne wieści w sprawie Pawła Zatorskiego. Możliwa operacja i koniec sezonu

Teraz w dodatku zespołowi z Rzeszowa zaczynają dokuczać problemy zdrowotne. Jeśli potwierdzą się medialne doniesienia, to Resovia może zostać bardzo poważnie osłabiona aż do końca sezonu. Wszystko dlatego, że jak poinformowało TVP Sport, bardzo możliwe jest, że operacji biodra będzie musiał poddać się libero Paweł Zatorski.

Doświadczony reprezentant Polski nie zagrał już w środowym meczu Pucharu CEV z Lvi Praga, wygranym przez Resovię 3:0. Jego absencja jednak może potrwać dużo, dużo dłużej. Wg TVP Sport Zatorski problemy z biodrem ma od około roku, a obecnie operacja jest dla niego najbardziej realnym scenariuszem. Przejście zabiegu oznaczałoby wówczas wielomiesięczną przerwę wicemistrza olimpijskiego.

Paweł Zatorski do tytanów zdrowia nie należy. Latem w trakcie sezonu reprezentacyjnego do końca ważyło się to, czy powracający po kontuzji 34-latek będzie w stanie zagrać na igrzyskach olimpijskich. Zagrał i zdobył na nich srebrny medal, ale w epickim półfinale ze Stanami Zjednoczonymi (3:2) doznał kontuzji barku, która mocno dokuczała mu w trakcie kluczowych meczów o medale. Mało tego, badania wykazały później, że miał tam zmiażdżony nerw, którego odbudowa zajęła mu dobrych kilka tygodni.

Paweł Zatorski reprezentuje barwy Resovii od 2021 roku, wcześniej przez wiele lat był podporą ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, grał także w PGE Skrze Bełchatów oraz AZS Częstochowa. Jest to dla niego już siedemnasty sezon w PlusLidze, w której gra od początku profesjonalnej kariery. W lidze polskiej zaliczył już 485 spotkań, zdobywając w niej aż dziewięć medali, w tym aż pięć mistrzostw Polski. W barwach ZAKSY wygrywał też Ligę Mistrzów. Od lat jest kluczowym siatkarzem reprezentacji Polski, z którą wygrywał m.in. srebro olimpijskie, dwa mistrzostwa świata, mistrzostwo Europy czy Ligę Narodów

Asseco Resovia Rzeszów swój najbliższy mecz rozegra w poniedziałek, gdy zmierzy się na wyjeździe z Nowak-Mosty MKS Będzin (godz. 20:30).