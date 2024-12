Fornal nie wytrzymał. Pokazał, co myśli o meczach w LM

Tomasz Fornal dał popis w kolejnym meczu Jastrzębskiego Węgla, tym razem w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. W rywalizacji z niemieckim SVG Lueneburg zdobył 11 punktów i został wybrany MVP (8/19 = 42 proc. skuteczności w ataku, do tego dwa asy i jeden blok).

Zobacz wideo Jastrzębie pokonało Lublin. Tomasz Fornal: To jest tylko jedna z wielu kolejek

Tomasz Fornal "wylał żale" po meczu Ligi Mistrzów. Niesamowite, co zrobił

Dla mistrzów Polski było to już szóste zwycięstwo z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Wyczyn jest tym bardziej imponujący, że od pewnego czasu są na walizkach i grają wyłącznie na wyjazdach - przed spotkaniem z Lueneburg rywalizowali z Bogdanką Lublin, Stalą Nysa oraz francuskim Chaumont.

Właśnie seria meczów rozgrywanych na obcych parkietach była motywem przewodnim wpisu zamieszczonego przez Fornala na Instagramie. "I tak wyjazd za wyjazdem, kilka nocy nieprzespanych. Dajcie już mecz domowy" - napisał, dodając hasztag "#Jastrzębieontour". Jakby tego mało, załączył film, na którym widać go... śpiącego na taśmie bagażowej. Puenta nasuwa się sama - wyjazdy aż nadto dają mu się we znaki.

Tomasz Fornal i Jastrzębski Węgiel nie wracają do domu. Przed nimi wielki hit Plus Ligi

Niestety dla przyjmującego on i jego koledzy zbyt szybko nie wrócą do domów. W niedzielę 8 grudnia czeka ich kolejne, już piąte wyjazdowe starcie. Będzie to wielki hit, bowiem w Zawierciu zmierzą się z miejscową Wartą, aktualnie drugim zespołem PlusLigi (11 zwycięstw - 3 porażki, 34 pkt). Natomiast obrońcy tytuł są liderami z trzypunktową przewagą (12-2, 37 pkt).

A jeszcze lepiej idzie Jastrzębskiemu Węglowi w Lidze Mistrzów. Tam po trzech kolejkach ma komplet 9 pkt i stosunek setów 9:1, dzięki czemu pewnie prowadzi w tabeli grupy E. Kolejny mecz w tych rozgrywkach ma zaplanowany na 18 grudnia, kiedy podejmie Chaumont. Wcześniej zagra u siebie z Barkomem-Każany Lwów (14 grudnia) w ramach PlusLigi.