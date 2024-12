Falstart, a potem popis Jastrzębskiego Węgla w LM. Tabela wygląda kapitalnie!

Projekt Warszawa, Warta Zawiercie i Jastrzębski Węgiel - to trzej reprezentanci Polski w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów. W środę 4 grudnia kończono zmagania 3. kolejki fazy grupowej. Jastrzębianie chcieli dołączyć do warszawian i zawiercian, którzy w tej serii gier wygrali swoje mecze.

Jastrzębski Węgiel znów zwycięski. Rywale ugrali tylko seta

Rywalem podopiecznych Marcelo Mendeza był niemiecki SVG Lunenburg, który zajmuje drugie miejsce w niemieckiej lidze, a do środowej rywalizacji przystępował po dwóch z rzędu porażkach. W znacznie lepszym humorach był Jastrzębski Węgiel, który miał za sobą serię pięciu zwycięstw z rzędu, a w ostatnich 11 spotkaniach poniósł tylko jedną porażkę.

Pierwszy set od początku był dość wyrównany. Oba zespoły nie potrafiły zbudować znaczącej przewagi. Jastrzębianie tylko na chwilę odskoczyli na 7:4, ale i gospodarze w pewnym momencie mieli trzy punkty przewagi. Ostatecznie partia zakończyła się grą na przewagi. Przy stanie 24:23 Niemcy zmarnowali piłkę setową, ale kolejnej okazji już nie zaprzepaścili. Wygrali 26:24.

Drugi set miał kompletnie inny przebieg. Goście grali znacznie lepiej od gospodarzy, choć ci rozpoczęli partię od prowadzenia 3:1. Kluczowe dla losów seta okazała się jednak seria, którą złapali jastrzębianie. Zdobyli osiem punktów z rzędu i prowadzili aż 19:11. Gospodarze nie byli w stanie zniwelować wszystkich strat i ostatecznie przegrali seta 19:25.

Trzecia partia toczyła się już pod jedno dyktando. To goście dominowali na parkiecie i prowadzili nawet 15:5. Ostatecznie scenariusz seta potoczył się tak jak w poprzednim. Jastrzębianie ponownie wygrali do 19. W decydującej, jak się okazało części meczu, także byli lepsi od rywali. W czwartym secie - mimo nerwowości w końcówce - wygrali 25:23, a w całym meczu 3:1. Dzięki tej wygranej polska drużyna umocniła się na szczycie tabeli grupy E z kompletem dziewięciu punktów! SVG Luneburg jest drugi (strata 4 pkt). Trzecie miejsce należy do Chaumot (1 pkt), a ostatnie do Levskiego Sofia (0 pkt).

Następne spotkanie Jastrzębski Węgiel rozegra 8 grudnia. Na wyjeździe zmierzy się z Wartą Zawiercie. To będzie prawdziwy hit Plus Ligi. Oba zespoły zajmują dwa pierwsze miejsca w ligowej tabeli.

Liga Mistrzów siatkarzy, SVG Luneburg 1:3 Jastrzębski Węgiel (26:24, 19:25, 19:25, 23:25)