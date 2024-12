Legenda reprezentacji Polski sensacyjnie wraca do gry! Po sześciu latach

Niemal każdy kibic siatkówki w Polsce urodzony najpóźniej w latach 1997-1999 (może osoby z 2000 też mają przebłyski, realnie oceniając) pamięta mistrzostwa świata w Japonii w 2006 roku. Nasza kadra prowadzona przez Raula Lozano dała rodzimej siatkówce męskiej pierwszy od wicemistrzostwa Europy z 1983 roku medal wielkiej imprezy. Polacy dotarli do finału, gdzie zatrzymała ich wielka Brazylia (0:3), jednak otworzyli nowy rozdział. Rozdział pełen wielkich sukcesów i bogactwa męskiej siatki nad Wisłą.

Medalista jak żaden inny

Losy ówczesnych medalistów różnie się potoczyły. Sebastian Świderski jest dziś prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Daniel Pliński jest trenerem Stali Nysa, grającej w PlusLidze. Łukasz Kadziewicz stał się cenionym ekspertem, natomiast Michał Winiarski od 2022 roku prowadzi reprezentację Niemiec, z którą w tym roku dotarł do 1/4 finału igrzysk olimpijskich i otarł się o strefę medalową (prowadzili 2:0 z późniejszymi mistrzami, czyli Francją).

Z kolei jeden z rozgrywających tamtego zespołu, Łukasz Żygadło może jeszcze dziś (poniedziałek 2 grudnia 2024 roku)... wyjść na parkiet w meczu PlusLigi. Jak to możliwe? Otóż 45-latek jest na co dzień dyrektorem sportowym Norwida Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry napotkał jednak ogromny kłopot. Jak poinformował na portalu X Jakub Balcerzak, kontuzji i to poważnej nabawił się Quinn Issacson, podstawowy rozgrywający drużyny.

Norwid Częstochowa w potrzebie, dyrektor sportowy odpowiada!

Brak Amerykanina oznacza, że na rozegraniu w drużynie zostali jedynie 33-letni Tomasz Kowalski, który grał w Częstochowie jeszcze z 1. Lidze, a także zaledwie 18-letni Kacper Sukiennik. Z tego powodu przypomnieć sobie siatkarskie rzemiosło postanowił Żygadło. Wicemistrz świata z 2006 roku po raz ostatni w PlusLidze grał w 2018 roku, gdy reprezentował barwy niesławnej (upadła z powodów finansowych) Stoczni Szczecin.

Na oficjalnej stronie PlusLigi 45-letni rozgrywający pojawił się już jako zawodnik zgłoszony do gry, a zatem bardzo możliwe, że wystawi w razie potrzeby niejedną piłkę w meczu z Treflem Gdańsk. Ten zaczyna się już o 20:30 w Częstochowie. Po trzynastu meczach Norwid jest w tabeli na szóstym miejscu (bilans 9-4), a Trefl na dwunastym (4-9).