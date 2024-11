Nikt się nie spodziewał tego, co zrobił Kurek. "Przepraszam"

Bartosz Kurek jest nie tylko znakomitym i utytułowanym siatkarzem, ale i showmanem. Przekonali się o tym m.in. Łukasz Kadziewicz i Marcin Janusz. Atakujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dość nieoczekiwanie pojawił się w trakcie nagrywania podcastu "W cieniu sportu" i wtrącił się do rozmowy. Zrobił to w typowym dla siebie stylu. - To się nazywa gwiazda międzynarodowa. Wchodzi, cały na biało - żartował Kadziewicz.

3 Screen z https://www.youtube.com/watch?v=fJQsOPGV1iw