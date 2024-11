Ukraiński siatkarz potępiony za to, co zrobił. Tak mówi o mobilizacji

Andrij Orobko to jeden z dwóch zawodników klubu VC Reszetyliwka, który nie wrócił do Ukrainy po meczu w Pucharze Challenge. Były środkowy Effectora Kielce pozostał w Belgii, obawiając się m.in. powołania do wojska oraz narzekając na zimno w Reszetyliwce. - Zdecydowanie potępiamy działania tych sportowców - komentował ukraiński klub.

