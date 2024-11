Wulgarny gest Fornala w Lidze Mistrzów. Wyjaśnia, dlaczego tak zrobił

Siatkarze mistrza Polski - Jastrzębskiego Węgla w środowy wieczór pokonali w drugiej kolejce Ligi Mistrzów na wyjeździe francuski zespół Chaumont 3:0 (25:23, 25:18, 25:20). Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli: Tomasz Fornal (14) oraz Łukasza Kaczmarek (13). - Graliśmy bardzo dobre spotkanie z rywalem, który też dobrze się prezentował. Jesteśmy skupieni i chcemy wygrać naszą grupę. Jeśli jest taka możliwość, chcemy wygrywać wszystkie mecze po 3:0 - powiedział po meczu Fornal, który został wybrany MVP.

Wulgarny gest Tomasza Fornala w Lidze Mistrzów. Wyjaśnia, dlaczego tak zrobił

O reprezentancie Polski - Tomaszu Fornalu było głośno nie tylko z powodu jego dobrej gry, ale też niestety z zachowania na boisku. W pewnym momencie spotkania. Użytkownik X zamieścił screen, na którym widać, jak Fornal wykonuje wulgarny gest środkowym palcem.

- Wydaje mi się, że niepotrzebny ten gest Tomasza Fornala. Może ktoś podpowie do kogo to ? Mniemam, że do sędziego pierwszego. Może Ty Jakub Bednaruk potrzebujesz do programu 7 strefa - napisał na portalu X Polski Łobuz. Come back.

Na tę wiadomość szybko zareagował 27-letni Tomasz Fornal.

- W drużynie są różne żarty, jeżeli ktoś kiedykolwiek był w profesjonalnej drużynie sportowej, to wie, o czym mówię. Ten gest jest skierowany do moich dwóch kolegów z drużyny, wręcz przyjaciół mogę powiedzieć: Benjamina Toniuttiego i Łukasza Kaczmarka. Świętym zawodnikiem nie jestem, nie każdy musi mnie lubić, ale że ktoś pomyślał, że jest to skierowane do kogoś innego, to jestem w lekkim szoku. Bardziej zastanawia mnie, co po tym meczu robią genitalia mojego kolegi w przestrzeni publicznej? I tu fajnie by było uzyskać jakąś odpowiedź. Pozdrawiam cieplutko - napisał Tomasz Fornal w mediach społecznościowych.

O co chodzi z genitaliami kolegi?

- Przed meczem była kamera w szatni Jastrzębskiego Węgla. I niestety za dużo było widać, za dużo" - wyjaśnił - napisał Jakub Balcerzak, miłośnik siatkówki.

Jastrzębski Węgiel po dwóch kolejkach Champions League ma sześć punktów i jest liderem grupy E. W następnej kolejce mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z wiceliderem - niemieckim klubem SVG Luneburg, który ma pięć punktów.