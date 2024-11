Nieprawdopodobny wieczór polskich drużyn w Europie! Deklasacja!

Polskie kluby siatkarskie rozpoczęły sezon w europejskich pucharach. Pierwsze spotkania mają już za sobą Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Jastrzębski Węgiel, które rywalizują w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na tym jednak nie koniec. W Pucharze CEV mamy Asseco Resovię Rzeszów, a w rozgrywkach Challenge Cup - Bogdankę LUK Lublin. Oba w środowy wieczór zgodnie zapewniły sobie wejście do kolejnych rund.

Popis polskich klubów w Europie. Resovia i Bogdanka gromią rywali

Siatkarze Resovii mierzyli się w 1/32 finału CEV Cup z holenderskim Orion Stars Doetinchem. W pierwszym wyjazdowym meczu wygrali przed tygodniem 3:0 (do 22, 22 i 15). W Rzeszowie przypieczętowali awans w jeszcze lepszym stylu. Po jednostronnym meczu pokonali rywala do 15, 11 i 17. Najlepiej punktującym graczem był Bartosz Bednorz, który skończył 13 z 20 piłek w ataku i dołożył cztery bloki. Do niego trafił również tytuł MVP. W kolejnej rundzie zawodnicy Toumasa Sammelvuo zmierzą się z czeską drużyną VK Lvi Praga, która wyeliminowała Black Volley Beskydy.

Dwa wyjątkowe wieczory ma za sobą także ekipa Bogdanki LUK Lublin. Piąty zespół poprzedniego sezonu PlusLigi dopiero debiutuje na europejskiej scenie. Bierze udział w niższych rangą rozgrywkach Challenge Cup. Jego przeciwnikiem w 1/16 finału było Maccabi Tel Awiw z Izraela. Ponieważ w kraju tym cały czas toczą się działania wojenne, oba mecze odbyły się w Hali Globus w Lublinie i to dzień po dniu.

Debiut marzeń w Lublinie. Nie przeszkodził nawet brak Leona. Jest awans

We wtorek siatkarze Massimo Bottiego zwyciężyli do 16, 11 i 20. W środę poszło im bardzo podobnie. W pierwszym secie ze znakomitej strony pokazał się holenderski przyjmujący Bennie Tuinstra. Dzięki jego serii udanych zagrywek udało się wygrać do 11. W drugiej partii przewaga lublinian dalej była bardzo wyraźna. Skończyło się wynikiem 25:16. W ostatniej na parkiet wyszli rezerwowi i gra stała się nieco bardziej wyrównana, ale i tak skończyło się pewną wygraną do 19. MVP meczu został Tuinstra, a w żadnym ze spotkań nie wystąpił lider drużyny - Wilfredo Leon.

Dzięki wygranej Bogdanka awansowała do 1/8 finału. W niej zadanie powinno być już trudniejsze. Kolejnym rywalem będzie lider ligi francuskiej Tourcoing Volley-Ball Lille Metropole, który dwukrotnie po tie-breaku pokonał grecki Panathinaikos Ateny.