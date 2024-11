Kosmiczny mecz Leona! Aż nie mieści się w głowie. Rekord

Tegoroczny sezon PlusLigi rozkręcił się na dobre. Rywalizację kapitalnie rozpoczął zespół Bogdanki Luk Lublin, który zwyciężył aż siedem pierwszych spotkań. Duża w tym zasługa Wilfredo Leona, który latem trafił do polskiej drużyny, co wywołało niemałą euforię wśród siatkarskich kibiców. Reprezentant Polski zadebiutował w nowej ekipie 20 września w meczu z Treflem Gdańsk (23:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:10). Zdobył wówczas siedem punktów.

Leon czarował na parkiecie. Ale to nie wystarczyło

Obecnie Bogdanka nie może już pochwalić się kompletem zwycięstw. Pod koniec października siatkarze z Lublina przegrali 1:3 z PGE Projektem Warszawa. Następnie takim samym wynikiem pokonali MKS Będzin, a w piątek 8 listopada w 11. kolejce zmierzyli się na wyjeździe z Norwidem Częstochowa. Goście kapitalnie rozpoczęli spotkanie. Po kilku minutach prowadzili 4:0, jednak dosyć szybko roztrwonili przewagę.

Wyrównane momenty przeplatały się z nierówną grą Bogdanki, która ostatecznie poległa w pierwszej partii 20:25. Wszystko wskazywało na to, że w drugim secie gości może czekać to samo. Siatkarze Norwida grali coraz pewniej, a przede wszystkim regularniej i skuteczniej od przeciwników. Kiedy ekipa z Lublina przegrywała 17:21, wtedy sprawy w swoje ręce wziął Wilfredo Leon.

Nasz kadrowicz popisał się... czterema asami serwisowymi z rzędu! To było coś niesamowitego. Leon posyłał "rakiety", których po prostu nie dało się odebrać. - Precyzja chirurgicznego skalpela! - zachwycali się komentatorzy Polsatu Sport. Wilfredo Leon łącznie zanotował aż siedem asów serwisowych w tym meczu. Co ciekawe, jest to jego osobisty rekord w PlusLidze! Dzięki zagrywkom Leona Bogdanka Luk Lublin doprowadziła do remisu w setach. Mimo tego pojedynczego zrywu później było już tylko gorzej.

Niezłomni gospodarze kontynuowali solidną grę, co przełożyło się na dwa kolejne wygrane sety. W imponującym stylu rozbili rywali szczególnie w trzeciej partii, kiedy wygrali do 16. Czwarty set okazał się ostatnim w piątkowym meczu. Tym samym Bogdanka poniosła drugą porażkę w tym sezonie, natomiast Norwid Częstochowa cieszył się z ósmego zwycięstwa w PlusLidze. Obecnie Bogdanka Luk Lublin z 25 punktami na koncie jest wiceliderem tabeli. Pierwsze miejsce zajmuje Jastrzębski Węgiel, który po 10 meczach zebrał trzy oczka więcej.

Norwid Częstochowa - Bogdanka Luk Lublin 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:22)