Burza wokół Polsatu. Polski klub wytknął to bez wahania. "Dno"

Mecz Uni Opole - BKS Stal Bielsko-Biała wywołał niemałe poruszenie wśród kibiców. Niekoniecznie za sprawą samej gry, ale tego, co zadziało się w mediach społecznościowych. Niemal trzy kwadranse po rozpoczęciu na koncie opolanek pojawił się wpis skierowany do Polsatu. Miało to związek z transmisją, a w zasadzie jej brakiem, co nie spodobało się kibicom. Ci już wcześniej alarmowali o takich problemach przy spotkaniach Tauron Ligi.

3 zrzut ekranu z https://x.com/uniopole_vb/status/1852013438500831663 / Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl