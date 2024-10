Polka robi furorę we Włoszech! To gwiazda reprezentacji Polski

W kwietniu 2024 roku Malwina Smarzek podpisała kontrakt z Wash4Green Pinerolo i od samego poczatku zachwyca. Niespełna dwa tygodnie temu 28-latka została najlepszą zawodniczką spotkania z Cuneo Honda Olivero 3:1 (25:23, 19:25, 25:18, 25:23). We wtorek udowodniła, że to nie był przypadek i poprowadziła swój zespół do zwycięstwa z Perugią, zdobywając najwięcej punktów z drużyny.

