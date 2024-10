Fornal zaskoczył nowym wyglądem. W sieci wrze. "Totalna metamorfoza"

Tomasz Fornal był jednym z bohaterów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich. Choć już w pierwszym meczu doznał poważnej kontuzji kostki, to nie zamierzał się poddawać. Walczył o jak najszybszy powrót do zdrowia i cel finalnie udało mu się zrealizować. Wrócił na fazę pucharową i mocno przyczynił się do wywalczenia srebrnego medalu. Po powrocie do rywalizacji klubowej zaczęły pojawiać się plotki, że siatkarz wkrótce zmieni klub. Zainteresowanie nim miał wyrażać m.in. Ziraat Bankasi Ankara, ale agent Polaka szybko uciął te plotki. I choć wydaje się, że w najbliższym czasie Fornal nie zmieni drużyny, to we wtorkowy wieczór zszokował kibiców.

W takiej odsłonie Fornala nie widzieliśmy. Zmienił kolor włosów

Zdecydował się bowiem na radykalną zmianę... wyglądu, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. Okazuje się, że zmienił kolor włosów i postawił na dość odważną barwę.

Najpierw opublikował na InstaStory zdjęcie z przygotowań. Widać na nim pojemniki z fioletową farbą gotową do nałożenia. Niektórych internautów ten widok mógł pewnie nieco zmylić. Farby typu blond też mają podobną barwę przed nałożeniem, choć raczej nie aż tak intensywną. I okazało się, że siatkarz faktycznie zdecydował się na... fiolet.

Po kilku godzinach opublikował na Instagramie post, w którym pokazał efekt zmiany. "Totaaaaalna metamorfoza mordzia" - napisał Fornal, dodając hasztag "fioletowy". Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci byli ewidentnie zdziwieni tak radykalną zmianą zawodnika Jastrzębskiego Węgla.

Internet huczy po metamorfozie Fornala. Głos zabrał nawet jeden z reprezentantów Polski

"Co tu zaszło? Wczoraj jeszcze był blondi, a tu taka niespodzianka", "Nie no hit to jest", "O kurcze", "Tego to się nie spodziewałam, ale jest super" - to tylko kilka z wielu odpowiedzi na post Fornala. Większość internautów była zachwycona metamorfozą. Na zdjęcie zareagował też Bartosz Bednorz. "Pierogami się ochlapałeś?" - zażartował kolega z reprezentacji, nawiązując do tego, że na fotografii Fornal trzyma na widelcu właśnie pieroga z jagodami. "Dokładnie" - odpowiedział mu Fornal.

Jastrzębski Węgiel jest liderem PlusLigi. Po dziewięciu kolejkach ma 25 punktów na koncie. O dwa "oczka" wyprzedza Projekt Warszawa, a o trzy LUK Lublin, w którym główną gwiazdą jest Wilfredo Leon. Fornala w nowej odsłonie będziemy mogli zobaczyć już w poniedziałek 4 listopada, w meczu ze Ślepskiem Suwałki.

Fornal jest zawodnikiem śląskiej ekipy od 2019 roku. W tym czasie dwukrotnie meldował się w finale Ligi Mistrzów (2023 i 2024), trzy razy zdobywał mistrzostwo Polski (2021, 2023 i 2024) i dwa razy triumfował w krajowym Superpucharze (2021 i 2022). Do pełni szczęścia brakuje mu jedynie zwycięstwa w Pucharze Polski.