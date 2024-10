Polka robi furorę w najlepszej lidze świata! Co za wieści

Martyna Czyrniańska to polska zawodniczka, grająca na pozycji przyjmującej. 21-latka w maju bieżącego roku przeniosła się z Eczaczibasi Stambuł do Bahcelievler Belediyespor, czyli beniaminka sezonu 2024/2025 Sultanlar Ligi. Czyrniańska nie potrzebowała zbyt wiele czasu, aby zaaklimatyzować się w nowym klubie i dać poznać się nowym kibicom w świetnym stylu. Po niedawnym popisie przeciwko Besiktasowi została wyróżniona.

REKLAMA

Zobacz wideo PSG Stal Nysa przerwała serię porażek. Michał Gierżot ocenił zwycięski mecz z Treflem Gdańsk

Wielkie wyróżnienie dla Martyny Czyrniańskiej

W miniony weekend jej Bahcelievler Belediyespor zmierzył się na wyjeździe z Besiktasasem w ramach trzeciej kolejki tureckiej Sultanlar Ligi. Pierwszy set był bardzo wyrównany do samego końca i ostatecznie zakończył się zwycięstwem Bahcelievleru Belediyespor 27:25.

Drugi set również był wymagający, ale skończył się na triumfie drużyny Czyrniańskiej 25:19. Trzecia partia miała zupełnie inny przebieg. Mimo słabego początku zawodniczki Besiktasu wzięły się za odrabianie strat i wyszły na prowadzenie (13:12), którego nie oddały już do końca (25:16). W czwartym secie siatkarki Bahcelievleru Belediyespor wróciły do gry i zwyciężyły go 25:22.

Za swoją bardzo dobrą postawę w tym meczu do siódemki trzeciej kolejki Vodafone Sultans League została wybrana Martyna Czyrniańska, o czym poinformował w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych profil "TRT Spor Yildiz".

VI 3. kolejki Vodafone Sultans League

Kiera Van Ryk (VakifBank SK)

Yasemin Guveli (Galatasaray )

Tugba Ivegin (Turk Hava Yollari Spor Kulubu)

Martyna Czyrniańska (Bahcelievler Belediyespor)

Zehra Gunes (VakifBank SK)

Arelya Karasoy (Fenerbahce Medicana)

Ozlem Guven (Fenerbahce Medicana)

Po czterech kolejach Bahcelievler Belediyespor zajmuje piąte miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem dziewięciu punktów.