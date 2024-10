Reprezentantka Polski weszła z drzwiami. Już jest gwiazdą. Brawo, brawo

Transfer Julii Szczurowskiej do Turcji nie należał może do jednych z najbardziej hitowych, ale na pewno był bardzo intrygujący. Młoda Polka miała za sobą świetny sezon w Volley Wrocław, w którym łącznie zdobyła aż 347 punktów i to mimo tego, że wrocławianki nie awansowały do play-off. Atakującą zainteresował się także Stefano Lavarini. Włoch już kilka razy powoływał ją do szerokiej kadry reprezentacji Polski.

Julia Szczurowska rzuca Turcję na kolana

Przenosiny do Niluferu Belediyespor były trzecią zagraniczną przygodą Szczurowskiej. Polka wcześniej dwukrotnie grała we Francji. W 2019 i 2020 roku grała dla RC Cannes, z którym zdobyła mistrzostwo kraju, a ostatni sezon dokańczała od marca bieżącego roku w Beziers Volley. Forma, jaką osiągnęła, może imponować szczególnie mocno, ponieważ ma za sobą dwie bardzo poważne kontuzje (m.in. kolana).

Teraz przyszedł czas na turecki etap jej kariery i trzeba przyznać, że zaczęła go wspaniale. Jej zespół przegrał co prawda dwa pierwsze mecze kolejno 1:3 z Bahcelievlerem oraz 0:3 z Fenerbahce, ale Szczurowska zdobyła w nich łącznie aż 52 punkty, atakując ze skutecznością ponad 50% (43/85). Potrzebowała jednak wsparcia od reszty drużyny, by jej wysiłki wreszcie przyniosły też punkty w tabeli.

Do trzech razy sztuka

Tak też stało się w starciu z Aydinem Belediyespor. Ten zespół również przegrał dwa pierwsze mecze i szukał w Bursie (gdzie gra na co dzień Nilufer) pierwszych punktów, a nawet pierwszego wygranego seta. Nie znalazł ani tego, ani tego. Zespół Szczurowskiej bez kłopotów triumfował 3:0, nie mając większych kłopotów w żadnej z partii (25:19, 25:20, 25:21). Nawet jeżeli przez dłuższy czas gra była wyrównana, jak w secie nr 3 (było 22:21), to w końcówce Nilufer zawsze okazywał się lepszy.

Szczurowska zdobyła tym razem 15 pkt, atakując ze skutecznością 48% (14/30). Dołożyła także jeden punkt blokiem. Kolejna okazja na pokazanie klasy nadarzy jej się we wtorek 22 października o 16:00, gdy Nilufer zagra na wyjeździe z Turk Hava Yollari Stambuł, które jak dotąd ma na koncie jedno zwycięstwo oraz jedną porażkę.