Miarka się przebrała. Jest reakcja ws. Antigi po wstrząsających doniesieniach

Stephane Antiga prowadził włoski Savino Del Bene Volley Scandicci od początku czerwca 2024 roku, przejął wówczas schedę po Massimo Barbolinim. - Przyjazd do Scandicci to dla mnie z pewnością piękna przygoda i duże wyzwanie. Cieszę się, że trafiłem do ligi włoskiej, której poziom jest wyższy niż polskiej ligi, w której trenowałem przez ostatnie pięć lat - powiedział w rozmowie z klubowymi mediami. Tej decyzji może jednak teraz żałować.

Savino Del Bene Scandicci bez trenera. Stephane Antiga zwolniony

Od kilku dni we włoskich mediach coraz głośniej mówiło się o tym, że Savino Del Bene Scandicci może rozstać się ze Stephanem Antigą. Decyzja w sprawie dalszej współpracy z byłym trenerem reprezentacji Polski została ogłoszona przez klub we wtorkowe przedpołudnie. Nie będzie ona kontynuowana.

"Savino Del Bene Volley ogłasza, że Stephane Antiga nie będzie już pełnił funkcji trenera pierwszego zespołu. Składamy serdeczne podziękowania Antidze za wykonaną pracę i powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez klub w mediach społecznościowych.

Powodów nie podano. Włoskie media są przekonane, że to nie wyniki (dwa zwycięstwa w dwóch meczach we włoskiej Serie A1) zaważyły o rozstaniu z trenerem, tylko bunt i niezadowolenie siatkarek. "La Gazzetta dello Sport" pisała o złych reakcjach szatni na to, jak Antiga zarządzał zawodniczkami i ich obecnością w składzie w pierwszych spotkaniach nowego sezonu.

To on zastąpi byłego trenera reprezentacji Polski?

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Antigę. Według ostatnich doniesień dziennika "La Gazzetta dello Sport" jest obecnie jeden główny kandydat w grze o posadę. Chodzi o Marco Gaspariego. 42-letni Włoch przez ostatnie trzy lata prowadził Allianz Vero Volley Milano.

Stephane Antiga w latach 2014-16 prowadził męską reprezentację Polski, z którą w 2014 roku w Katowicach sięgnął po mistrzostwo świata. Później prowadził kadrę Kanady (mężczyźni), Onico Warszawę (mężczyźni) i KS DevelopRes Rzeszów (kobiety).

Savino Del Bene Volley Scandicci po dwóch meczach ma na koncie trzy punkty, na co wpłynęły dwa imponujące zwycięstwa bez straty seta pod wodzą Stephane'a Antigi. Tyle samo punktów, co Scandicci mają: Imoco Volley Conegliano, Volley Bergamo i Vero Volley Monza.