Polski klub z awansem do Ligi Mistrzyń! Brawo, brawo

PGE Grot Budowlani Łódź zagra w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. Czwarty zespół poprzedniego sezonu Tauron Ligi nie miał automatycznego awansu, ale musiał się o niego bić w eliminacjach. W nich wystarczyło pokonać tylko jednego rywala - OK Herceg Novi z Czarnogóry. Przed tygodniem na wyjeździe łodzianki zwyciężyły 3:0 (25:22, 27:25, 25:18) i u siebie wystarczyło tylko postawić kropkę nad "i". Plan udało się wykonać.

Wielki sukces Budowlanych Łódź. Kapitalne eliminacje. Nie oddały ani jednego seta

Do awansu ekipa Budowlanych potrzebowała raptem dwóch wygranych setów. Spotkanie wcale nie rozpoczęło się jednak dla niej najlepiej. Na początku pierwszej partii dominowały przyjezdne i prowadziły już 6:2. Na szczęście łodzianki szybko zabrały się do odrabiania strat. Przy stanie 11:10 po raz pierwszy wyszły na prowadzenie i już go nie oddały do końca seta. Konsekwentnie budowały przewagę i wygrały do 20.

W kolejnej odsłonie o większych problemach już nie było mowy. Od początku lepsze były Budowlane. Szybko odskoczyły na dystans 3-4 punktów i długo go utrzymywały. W samej końcówce świetny atak po skosie Jeleny Blagojević dał piłki meczowe, a już pierwszą z nich asem serwisowym wykorzystała Enweonwu. Tym samym zakończyła seta wynikiem 25:20 i zapewniła drużynie grę w fazie grupowej Ligi Mistrzyń.

Trzy polskie kluby w Lidze Mistrzyń. Budowlani Łódź znają rywali

W tej sytuacji trener Maciej Biernat zdecydował się na zmiany. Za Enweonwu i Blagojević weszły Sobiczewska i Damaske. To jednak nie wpłynęło na obraz spotkania. Polska drużyna nadal dominowała i trzeci set również zakończyła zwycięstwem 25:21, a cały mecz wynikiem 3:0.

Budowlani Łódź będzie zatem trzecim polskim klubem, który zobaczymy w zbliżających się rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Już wiadomo, że będzie rywalizował w grupie D razem z tureckim Fenerbahce Medicana Stambuł, francuskim Neptunes Nantes oraz węgierskim Vacas Obuda Budapeszt. Wcześniej automatyczny awans zgarnęły siatkarki wicemistrzyń Polski DevelopResu Rzeszów i trzeciej drużyny ligi - BKS-u Bielsko-Biała. Z powodu problemów organizacyjnych zabraknie za to mistrza kraju - Chemika Police. Inauguracja Ligi Mistrzyń siatkarek planowana jest na 5 listopada.