Cztery sety w starciu outsiderów w PlusLidze. Wielki mecz 22-latka

0 - tyle punktów mieli siatkarze GKS-u Katowice po pięciu spotkaniach PlusLigi tego sezonu. Katowiczanie teraz zmierzyli się w poniedziałkowe popołudnie przed własną publicznością z zespołem Barkom-Każany Lwów, który również miał komplet pięciu porażek. Było to zatem starcie dwóch drużyn tabeli i wiadomo było, że jedna z nich wreszcie zaliczy przełamanie.

GKS Katowice wreszcie cieszył się z wygranej. Bohaterem atakujący z Tunezji

Pierwszy set pewnie wygrali katowiczanie 25:18. W drugim to jednak goście błyskawicznie wypracowali kilkupunktową przewagę i w efekcie doprowadzili do remisu. Dwie kolejne partie należały znów do GKS-u. Gospodarze w czwartej odsłonie musieli jednak odrabiać straty, bo przegrywali 13:16 i 16:18.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli tunezyjski atakujący (pierwszy siatkarz z Afryki w historii katowickiego klubu) - Aymen Bouguerra - aż 22 (wybrany też zasłużenie MVP spotkania) i Bartosz Gomółka (15.), a dla przegranych Ukrainiec Wasyl Tupczij - 21. Gospodarze mieli zdecydowaną przewagę w punktowych blokach (aż 9:1).

GKS Katowice po tej wygranej z trzema punktami jest na przedostatnim miejscu w PlusLidze. Barkom-Każany Lwów bez punktów zamyka tabelę. Z rozgrywek spadają trzy drużyny.

W następnej kolejce GKS Katowice zagra na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów, a Barkom-Każany Lwów zmierzy się w Tarnowie z PGE Projektem Warszawa.

W poniedziałek (godz. 20.30) odbędzie się też hit PlusLigi: PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie.

5. kolejka PlusLigi: GKS Katowice - Barkom-Każany Lwów 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:22)