Marcin Możdżonek poszedł do lasu na grzyby. Oto co zebrał w pół godziny. Wow!

Marcin Możdżonek to jedna z legend polskiej siatkówki. Razem z reprezentacją wywalczył m.in. mistrzostwo świata w 2014 roku czy mistrzostwo Europy w 2009 roku. Co więcej, w latach 2011-2014 pełnił zaszczytną rolę w drużynie - był jej kapitanem. W 2020 roku postanowił zakończyć przygodę ze sportem i wkroczył na scenę polityczną.

Wziął udział m.in. w tegorocznych wyborach na prezydenta Olsztyna, ale nie udało mu się przejąć stanowiska. Wywalczył za to mandat radnego. Od jakiegoś czasu 39-latek angażuje się w politykę na szczeblu centralnym. Jest prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim. Spędza wolne chwile na łonie natury. Przed kilkoma dniami również wybrał się na świeże powietrze, co zakończyło się dla niego... sukcesem.

Udane grzybobranie w wykonaniu Marcina Możdżonka. Prawdziwe okazy

Już od kilku tygodni w Polsce trwa sezon grzybobrania. Pogoda wydaje się wręcz idealna. Jest dość wilgotno, a dodatkowo temperatury wciąż oscylują w granicach 10-15 stopni. To warunki perfekcyjne dla wzrostu grzybów, przez co w wielu lasach obserwujemy ich wysyp. Ludzie chwalą się w mediach społecznościowych zbiorami prawdziwków, podgrzybków, maślaków, kurków czy innych grzybów.

Nie inaczej jest w przypadku Marcina Możdżonka. On także wybrał się do lasu na zbiory. I miał szczęście, bo znalazł ich całkiem sporo. A dokładnie cały koszyk, co pokazał na X. Rozmiar grzybów również robił wrażenie. Niektóre z nich była naprawdę gigantyczne. Widzimy tam m.in. prawdziwki, przez wielu uznawane za najcenniejsze. Imponuje też czas, w jakim były siatkarz zebrał tak dużą liczbę grzybów. Okazuje się, że zajęło mu to zaledwie... 30 minut. "Uwielbiam zbierać grzyby" - przyznał.

Internauci chwalą Możdżonka. Pojawiło się kilka żartów

Zdjęcie wywołało spore poruszenie w sieci. Internauci gratulowali Możdżonkowi tak owocnych zbiorów. Wielu z nich żartowało, że były sportowiec miał utrudnione zadanie. W końcu jego wzrost (211 cm) raczej nie sprzyja poszukiwaniu grzybów. Te ledwo co wyłaniają się ze ściółki, choć z takimi dorodnymi okazami Możdżonek aż tak wielkiego problemu pewnie nie miał.

"Sorry Marcin, bez urazy, ale wyobrażam sobie jak na czworaka popierdzielasz, bo masz za daleko do grzybów", "Szacun, bo masz Pan trudniej - z wysokości gorzej widać", "No tak, Pan to może sobie zrywać prosto z gałęzi", "Nie zazdroszczę, nic a nic" - żartowali fani.