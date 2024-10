Tak zagrał Wilfredo Leon. Komentatorzy trafili w samo sedno

Bogdanka LUK Lublin dokonała najgłośniejszego siatkarskiego transferu przed startem sezonu 24/25. Do tego klubu trafił Wilfredo Leon, który zadebiutował 20 września w meczu z Treflem Gdańsk (23:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:10). W tym spotkaniu Leon zdobył siedem punktów, z czego pięć z ataku i dwa po bloku. Dodatkowo Leon miał 55 procent pozytywnego przyjęcia. - Myślę, że ta "chwila" grania była wystarczająca. Może i nie była długa, ale trener sam zdecydował, że mogę zagrać tylko tyle. Było bardzo dobrze, czuję się świetnie. Dziękuję kibicom za miłe przywitanie - ogłosił Leon w wywiadzie dla Polsatu Sport.

Przy okazji transferu Leona do Lublina pojawiały się głosy ze strony ekspertów, że jest to bardzo ryzykowny ruch Bogdanki. - To jest to na pewno hiper ważny transfer do PlusLigi i czapki z głów, że działacze potrafili do tego doprowadzić, ale ja tu widzę więcej zagrożeń dla klubu i całego otoczenia lublińskiego. Myślę, że w trakcie wyczerpującego sezonu, który nas czeka, Leon nie będzie w stanie grać w każdym spotkaniu. A z drugiej strony będą te ciągłe oczekiwania prostego kibica - mówił Oskar Kaczmarczyk, były trener, asystent i statystyk w rozmowie z portalem weszlo.com.

Bogdanka LUK Lublin rozpoczął nowy sezon PlusLigi od trzech zwycięstw - 3:2 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie (27:29, 25:22, 25:23, 20:25, 15:12), 3:2 z Treflem Gdańsk oraz 3:1 z Barkomem-Każany Lwów (25:18, 18:25, 25:23, 25:21). W czwartej kolejce rywalem lublinian była PGE Skra Bełchatów, która też zaczęła rozgrywki od trzech zwycięstw.

Lublin z Leonem pewnie wygrywa ze Skrą. 500. mecz Łomacza w PlusLidze

Zgodnie z oczekiwaniami Leon znalazł się w wyjściowej szóstce zespołu z Lublina. Przez większość seta oba zespoły grały punkt za punkt, a na początku Skra miała dwa punkty przewagi. Skra prowadziła 21:20, ale w końcówce seta Bogdanka zdołała wyrównać i wygrać go 25:23. Bełchatowianom nie pomogła nawet dobra dyspozycja Amina Esmaeilnezhada. W drugim secie lublinianie prowadzili od samego początku i przez cały set utrzymywali dwa-trzy punkty przewagi nad Skrą. W zespole z Lublina brylował nie tylko Wilfredo Leon, ale też Marcin Komenda.

Bogdanka wygrała drugiego seta 25:21. W trzecim secie gra gospodarzy wyglądała jeszcze lepiej, a zespół Massimo Bottiego wygrał seta 25:19 i cały mecz 3:0. W ostatniej akcji meczu Pavle Perić nie trafił piłką w parkiet. W ten sposób Bogdanka została jedynym zespołem obok Jastrzębskiego Węgla, który jest niepokonany na tym etapie sezonu PlusLigi. Po stronie Skry powody do radości mógł mieć tylko Grzegorz Łomacz, który w środę zagrał po raz 500. w polskiej lidze.

Najlepszym zawodnikiem tego spotkania został Leon, który zdobył 14 punktów, miał 42 proc. pozytywnego przyjęcia, blisko 67 proc. skuteczność w ataku (12/18). "To był kompletny występ i nie żadna kurtuazja ze strony komisarza" - mówili komentatorzy Polsatu Sport.