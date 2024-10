Polski klub wykluczony. Liga wydała komunikat

CM Soleus Klub Sportowy Rudziniec przebojem awansował na zaplecze siatkarskiej Plus Ligi. O drużynie zrobiło się głośno już w lutym tego roku, gdy sprawiła sporą niespodziankę w Pucharze Polski. Udało jej się dostać do najlepszej ósemki, a w ćwierćfinale przegrała 1:3 z późniejszym triumfatorem tych rozgrywek i wicemistrzem Polski Aluronem Wartą Zawiercie. W maju wystąpiła w turnieju finałowym II ligi i zajęła w nim drugie miejsce, ustępując jedynie Aniołom Toruń. Dzięki temu ekipa z Ridzińca miała w tym sezonie dołączyć do PLS 1. Ligi. Tak się jednak nie stanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel górą w meczu z PGE Projektem Warszawa. Łukasz Kaczmarek: Nasza gra była widowiskowa

KS Rudziniec wywalczył awans, ale nie zagra w I lidze. Oto powód

Choć na zapleczu Plus Ligi niektóre zespoły rozegrały już trzy mecze, drużyny beniaminka nie obejrzeliśmy ani razu. Klub miał w niej występować pod zmienioną nazwą - KSR Gliwice, a na domowe spotkania dojeżdżać do Małej Areny Gliwice. Pod koniec sierpnia rozpoczął nawet przygotowania do sezonu. Wkrótce pochwalił się wygranymi sparingami z innymi pierwszoligowcami MCKiS Jaworzno i AZS AGH Kraków. Dlaczego zatem Rudziniec nie doczekał się występu w I lidze?

Okazuje się, że 5 września nie otrzymał wymaganej licencji od Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Od decyzji miał jeszcze prawo się odwoływać, ale to nie poskutkowało. W środę na stronie PLS 1. Ligi pojawił się komunikat o definitywnym wykluczeniu go z rozgrywek. - Wykluczenie skutkuje utratą przez KSR Gliwice uprawnienia do udziału w rozgrywkach PLS 1. Ligi w sezonie 2024/2025 oraz statusu Klubu – członka PLS 1. Ligi - mogliśmy przeczytać.

Jak poinformowano w dalszej części komunikatu, w tej sytuacji rozgrywki I ligi toczyć się będą z udziałem nie 16, a jedynie 15 drużyn. Tym samym po sezonie z ligi spadną nie cztery, a trzy ostatnie zespoły tabeli z wyłączeniem SMS-u PZPS Spała, która utrzyma się bez względu na końcowy wynik.