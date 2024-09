Co za sukces polskiej gwiazdy! Siódmy triumf z rzędu. Brawo

Takiej dominacji w siatkówce kobiet we Włoszech już dawno nie widziano. Prosecco Doc Imoco Conegliano z Joanną Wołosz i Martyną Łukasik w składzie właśnie zdobyły siódmy z rzędu Superpuchar Włoch. Tym samym mistrzynie Włoch przedłużyły swoją serię meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach do pięciu.

Joanna Wołosz i Martyna Łukasik zdobyły Superpuchar Włoch

W sobotę 28 września drużyna z Conegliano zmierzyła się w finale Superpucharu Włoch z Numią Vero Volley Milano. Mecz ten był niezwykle zacięty. Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszła Numia Vero Volley Milano, która pierwszą partię wygrała 25:20.

W drugim secie wyglądało to podobnie. Numia wyszła na prowadzenie 12:7, co zapowiadało kolejne zwycięstwo drużyny. Rywalki potrafiły się jednak zmobilizować, wyrównały wynik rywalizacji na 13:13, a później przejęły kontrolę na parkiecie i wygrały 25:16.

W trzecim secie przez długi czas oba zespoły grały na remis, a każdorazowa przewaga drużyny Wołosz i Łukasik szybko była niwelowana. Ostatecznie cała partia padła łupem Numii, która wygrała ją do 21. Nie inaczej było w czwartym secie, gdzie gra toczyła się "punkt za punkt". Kluczowa okazała się końcówka partii, która należała do zespołu z Conegliano (25:23).

O losach meczu zadecydował tie-break, w którym silniejsze było Prosecco Doc Imoco Conegliano 15:11. Joanna Wołosz wyszła w podstawowym składzie zespołu i zakończyła to spotkanie z trzema punktami. Z kolei Martyna Łukasik pojawiła się na boisku w drugim secie i zdobyła 10 punktów, z których dziewięć było z ataku i jeden blokiem. Warto dodać, że dla Łukasik był to debiut w barwach drużyny z Conegliano. Przyjmująca naszej kadry narodowej trafiła tam w czerwcu bieżącego roku.

Przed Prosecco Doc Imoco Conegliano teraz przygotowania do rozpoczęcia sezonu w Seria A. Włoskie siatkarki zainaugurują ligowe rozgrywki już 6 października. Tego dnia zmierzą się z UYBA Busto Arsizio.