Różański weszła z drzwiami. Rewelacyjny mecz w nowym klubie

W ubiegłym roku Olivia Różański była jednym z filarów reprezentacji Polski. Walnie przyczyniła się do wywalczenia brązowego medalu Ligi Narodów czy pierwszej od 16 lat kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. Tylko że w tym sezonie reprezentacyjnym nabawiła się kontuzji, przez którą opuściła m.in. dwa turnieje tegorocznej Ligi Narodów i straciła miejsce w pierwszej szóstce Stefano Lavariniego. Do Paryża poleciała, ale tylko w roli rezerwowej. Tym samym ostatnie tygodnie nie były dla niej udane. Teraz jednak ma zamiar powetować sobie niepowodzenia. Tym bardziej że dołączyła do nowego klubu. I przygodę z nim rozpoczęła kapitalnie.

Kapitalny występ Olivii Różański. Te statystyki mówią wszystko

Ostatnie lata Polka spędziła we Włoszech. Grała dla Chieri'76 Volleyball, a także Volley Bergamo 1991. I już w kwietniu okazało się, że kolejny sezon spędzi w innym kraju. Mowa o Turcji i tamtejszym Besiktasie Stambuł, a więc dziewiątej drużynie minionych rozgrywek.

I już w piątek, na start sezonu zespół zmierzył się z Kecioren Belediyesi Sigorta Shop w ramach 1. kolejki Pucharu Turcji. I wygrał to starcie. Co więcej, zrobił to dość pewnie, bo aż 3:0 (25:19, 25:17, 25:15). Duża w tym zasługa naszej rodaczki. Znakomicie radziła sobie przy siatce. Skończyła 10 z 18 ataków, a także dołożyła jeden punktowy blok. Dobrze spisała się też w polu serwisowym - zanotowała aż trzy asy. Miała również 40 procent pozytywnego przyjęcia.

Olivia Różański się rozpędza. Najlepsza w nowej drużynie

Tym samym zaliczyła udany występ, choć te statystyki to nie koniec dobrych wieści. Łącznie zdobyła 14 punktów, co było najlepszym wynikiem w Besiktasie tego dnia, aż o sześć "oczek" wyprzedzając drugą koleżankę z drużyny. Więcej punktów w tym meczu zapisała na koncie jedynie rywalka Yaasmeen Bedart-Ghani, bo 17. Miejmy nadzieję, że Polka utrzyma tę formę przez następną część sezonu. Początek należy uznać za obiecujący.

Sezon ligowy w Turcji Różański rozpocznie 5 października. Wtedy to Besiktas rozegra pierwszy mecz. Wcześniej jednak czeka go kolejne starcie w Pucharze Turcji. 22 września rywalem będzie Aras Kargo.