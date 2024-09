Grbić już martwi się igrzyskami w 2028 roku. "To będzie koszmar"

Minął ponad miesiąc od zakończenia igrzysk olimpijskich w Paryżu, na których polscy siatkarze zdobyli srebrny medal. To dopiero drugi medal polskich siatkarzy na igrzyskach od czasu złota z 1976 roku w Montrealu. Jednocześnie Polacy przełamali serię pięciu przegranych ćwierćfinałów z rzędu. Nic więc dziwnego, że w kontekście igrzysk w Los Angeles w 2028 roku pojawią się myśli o kolejnym medalu.

A jak sukces z Paryża odbiera obecnie selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić? - Pozostaje niedosyt, bo byliśmy tak blisko celu, zrealizowania wielkiego sportowego marzenia. I to bez względu na to, jakie po drodze napotkaliśmy w Paryżu problemy związane z kontuzjami. Jasne, że gdyby ktoś zaproponował nam przed igrzyskami udział w finale, wszyscy byśmy się pod tym od razu podpisali. Jednak gdy już tam jesteś, dotarłeś tak daleko i przegrywasz, to żałujesz, że byłeś o krok i nie udało się dokonać tego, po co się tam przyjechało - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Nikola Grbić widzi plusy i minusy przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles w 2028 roku

W sprawie igrzysk w Los Angeles Grbić zauważył, że tym razem będą równo cztery lata przygotowań do imprezy. Między ostatnimi igrzyskami były to trzy lata, gdy IO w Tokio zostały przesunięte na 2021 rok z powodu pandemii COVID-19.

- To wydłuży przygotowania, da czas na optymalne ułożenie wszystkiego, konieczne zmiany lub korekty. Wierzę, że to wszystko pozwoli się właściwie nastawić i przede wszystkim być jeszcze lepszym zespołem niż jesteśmy dziś - zaznaczył Grbić. Wyraził także nadzieję, że na igrzyska w Los Angeles trenerzy będą mogli zabrać 14 zawodników, a nie 12.

Grbić odniósł się również do pomysłu organizowania mistrzostw świata, co dwa lata. - Da to tyle, że częściej będzie można walczyć o złoto mundialu. W tym sensie to może być dobrym rozwiązaniem. Gorszym skutkiem jest przesunięcie ME w ten sposób, że w jednym z sezonów (2028) trzeba będzie przetrwać grę w Lidze Narodów, igrzyskach i mistrzostwach Europy. To będzie koszmar - nie ukrywał trener Biało-Czerwonych.

Zdaniem Grbicia poziom gry na mistrzostwach Europy po igrzyskach olimpijskich będzie zdecydowanie niższy, gdyż drużyny będą priorytetowo traktować turniej w Los Angeles.