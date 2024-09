Kurek padł na kolana, a potem zszedł z parkietu. Dramatyczne obrazki

Nie było jeszcze połowy pierwszego seta, gdy Bartosz Kurek tuż po uderzeniu piłką w twarz zasygnalizował, że potrzebuje zmiany. Kilka minut po rozpoczęciu drugiej partii siatkarze PGE Projektu Warszawa i Zaksy Kędzierzyn-Koźle walczyli zaciekle na parkiecie, a 36-letni atakujący ze spuchniętym okiem i z kapturem na głowie opuszczał już przygnębiony halę. To nie o takim początku sezonu po powrocie do PlusLigi marzyli on i jego drużyna. Ale mimo porażki pokazali, że - o ile znów nie będzie ich prześladował pech - to zmażą plamę z poprzedniego.

Gdy poprzednio Kurek zaczynał sezon w PlusLidze, to był świeżo upieczonym mistrzem świata i MVP tej imprezy. Teraz wrócił do tych rozgrywek miesiąc po wywalczeniu z reprezentacją Polski wicemistrzostwa olimpijskiego w Paryżu. Poprzednie podejście utytułowanego zawodnika do PlusLigi nie było szczęśliwe - podpisał kontrakt ze Stocznią Szczecin, która pozyskała sporo gwiazd i miała być rewelacją rozgrywek, ale czar szybko prysł - po dwóch miesiącach mający wielkie kłopoty finansowe klub wycofał się z rozgrywek. Zawodnicy na szybko szukali nowych pracodawców, a Kurek wylądował w... Warszawie, w ówczesnym ONICO.

Jeszcze wcześniejsze podejście tego gracza do polskiej ekstraklasy też miało dodatkowy kontekst. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2016/17 rozwiązał kontrakt z japońskim JT Thunders, w którym nie zagrał ani meczu. Siatkarz tłumaczył się wtedy wypaleniem psychicznym. W połowie października jednak wrócił do gry, w barwach PGE Skry Bełchatów. Obiecał wtedy, że jeszcze wróci do Japonii i słowa dotrzymał - ostatnie cztery lata grał w Wolfdogs Nagoja. Władze tego klubu postanowiły teraz postawić na innych graczy i Kurek zaczął się rozglądać za nowym pracodawcą. Tak właśnie trafił do drużyny z Kędzierzyna-Koźla, której barw bronił już w latach 2005–08. Wtedy dopiero zaczynał tak naprawdę karierę, teraz wrócił do klubu bliżej jej schyłku.

Jego pozyskanie przez Zaksę było jednym z największych hitów transferowych tego lata. Doświadczony siatkarz od początku sobotniego spotkania na każdym kroku pokazywał, jak bardzo mu zależy na dobrym zaprezentowaniu się. Tym bardziej że został kapitanem zespołu. To on zdobył pierwszy punkt w meczu, w kolejnych akcjach też radził sobie nieźle. Poza punktowymi atakami dołożył też skuteczny blok i z całych sił mobilizował kolegów do walki.

Tyle że sam musiał opuścić boisko już przy stanie 10:9. Po mocnym ataku przyjmującego Projektu Artura Szalpuka piłka odbiła się od parkietu i trafiła Kurka w oko. Atakujący padł na kolana i trzymał się za twarz. Gdy podniósł się, to od razu zasygnalizował, że potrzebuje zmiany. Następnie udał się do szatni razem z fizjoterapeutą, który po chwili wrócił sam. Kurek ponownie pokazał się kibicom na początku drugiej partii, gdy w towarzystwie trenera przygotowania fizycznego opuszczał warszawski Torwar.

Pierwsze kilka ciekawych akcji dawało nadzieję, że kibice obejrzą wtedy długie i ciekawe spotkanie. Mowa w końcu o dwóch czołowych klubach, które dokonały latem zmian nie tylko kadrowych, ale też w obrębie sponsorów. Zaksa przede wszystkim będzie w rozgrywkach 2024/25 zmazać plamę z poprzedniego sezonu, gdy trawiona kłopotami zdrowotnymi i wewnętrznymi zajęła dopiero 10. miejsce. Tyle że latem straciła m.in. trzech podstawowych graczy - Aleksandra Śliwkę, Bartosza Bołądzia i Łukasza Kaczmarka. Pojawili się zaś m.in. Kurek, Mateusz Poręba czy pozyskany z Projektu Igor Grobelny i Rafał Szymura z Jastrzębskiego Węgla. A na ławce trenerskiej zasiadł Andrea Giani, który z Francuzami wywalczył latem olimpijskie złoto.

W sobotę w wyjściowym składzie kędzierzynian pojawiło się jedynie dwóch siatkarzy, którzy byli w nim też w poprzednim sezonie. Pod tym względem w warszawskiej ekipie było znacznie stabilniej - doszło tylko do jednej zmiany. Dokonała ona cennego wzmocnienia, pozyskując Jakuba Kochanowskiego, który uznawany jest przez niektórych obecnie za najlepszego środkowego świata.

Ta różnica oraz szybka strata Kurka dały o sobie znać i znacząco wpłynęły na wynik. Zaraz po wypadnięciu atakującego zaczęła rosnąć przewaga Projektu. Zaksa próbowała nadrabiać m.in. dzięki asom serwisowym Marcina Janusza, Poręby i Szymury, ale nie wystarczyło to do nawiązania równorzędnej walki.

Przyjezdnym nie można odmówić waleczności - w drugim secie mimo że przegrywali 13:19, to doprowadzili do remisu 21:21. Tyle że końcówkę wyszarpali gospodarze. W trzeciej odsłonie z kolei kędzierzynianie utrzymali się w grze jedynie do momentu 8:8. Potem już było tylko dobijanie rannego.