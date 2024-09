Orlen wykłada duże pieniądze. Klamka zapadła. "Jesteśmy dumni"

Poprzedni sezon był dla ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dużym rozczarowaniem. Klub nie zdołał wejść nawet do ligowych play-offów, a sezon zasadniczy zakończył na 10. miejscu. Spotkanie o dziewiąte miejsce przegrał ze Skrą Bełchatów. Wygląda na to, że w nowe rozgrywki kędzierzynianie wejdą w lepszych nastrojach.

ZAKSA z nowym sponsorem. ORLEN inwestuje

ZAKSA w pierwszym meczu nowego sezonu zagra z Projektem Warszawa na wyjeździe. Kibice klubu mogli już jednak poczuć smak rywalizacji. 11 września uhonorowano 30-lecie istnienia i rozegrano ł mecz o Superpuchar Opolszczyzny. Rywalem ZAKSY w tym spotkaniu była Stal Nysa.

"Dla kibiców była to pierwsza okazja, żeby na własnej hali zobaczyć występ Bartosza Kurka - wcześniej siatkarz grał jedynie w sparingach. Początek spotkania należał jednak do przeciwników. Wydawało się, że Stal da radę wygrać pierwszego seta - prowadziła już 24:22 - ale ZAKSA odrobiła straty i zwyciężyła 26:24" - tak relacjonowaliśmy to spotkanie na Sport.pl.

To nie koniec dobrych wieści dla klubu. Na oficjalnej stronie internetowej poinformowano, że jego nowym sponsorem został ORLEN, który od lat inwestuje w polską siatkówkę.

– Jesteśmy dumni, że ORLEN dołączył do grona naszych sponsorów. Ta współpraca nie tylko wzmacnia naszą pozycję w świecie siatkówki, ale również stanowi dowód na to, że nasze wartości i sukcesy są doceniane przez liderów polskiej gospodarki. Razem będziemy promować siatkówkę jako jedną z wiodących dyscyplin sportowych w Polsce. Wierzymy, że wspólne działania przyniosą korzyści zarówno klubowi, jak i naszym kibicom – powiedziała Jadwiga Cichoń, prezes zarządu klubu, cytowana przez oficjalną stronę.

Logotyp ORLENU pojawi się na koszulkach meczowych siatkarzy już od pierwszego meczu ZAKSY w nadchodzącym sezonie PlusLigi 2024/25. To informacja, którą również zawarto w komunikacie zamieszczonym na klubowej witrynie.