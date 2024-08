Paola Egonu wywołała polityczną debatę we Włoszech. "Słuszne i ważne"

Paola Egonu to jedna z najlepszych siatkarek na świecie. Włoska atakująca ma na swoim koncie m.in. złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, dwa złote medale Ligi Narodów, a także medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy. W 2022 r. Egonu zaszokowała siatkarski świat, kiedy to zapowiedziała przerwę od gry w reprezentacji Włoch ze względu na rasistowskie komentarze. - Słuchałam hymnu przed meczem o trzecie miejsce i płakałam z bólu, ale też tego, jak bardzo zostałam zraniona - mówiła zawodniczka Vero Volley Milano.

W zeszłym roku we Włoszech było głośno w mediach po wywiadzie Egonu, w którym atakująca mówiła nt. rasizmu, ksenofobii czy homofobii. - We Włoszech rasizm wciąż jest spory. Zdarza się, że moja mama prosi w restauracji o kawę i podają jej ją zimną. Do banku wpuszczają jej białą koleżankę, ale nie ją. Nie czułam się akceptowana przez społeczeństwo. Całowałam się z moją dziewczyną w miejscach publicznych, ale reakcje nie zawsze były przyjemne. To jest gó****ny świat. Mam nadzieję, że apokalipsa nadejdzie szybko - opowiadała Włoszka.

Warto przy tej okazji dodać, że rodzice Egonu pochodzą z Nigerii, a siatkarka urodziła się w Cittadelli. W wieku 16 lat otrzymała włoskie obywatelstwo po tym, jak obywatelami Włoch zostali jej rodzice.

Sprawa Egonu stała się sprawą polityczną. "To słuszne i ważne"

We Włoszech głośno było o słowach, które pojawiły się w książce Roberto Vannacciego, byłego szefa brygady spadochroniarzy i posła do Parlamentu Europejskiego z rąk Legi. W książce "Świat do góry nogami" poddawał w wątpliwość, czy osoby homoseksualne są normalne i czy ludzie rasy "niebiałej" są prawdziwymi Włochami. Wtedy pojawił się przykład Egonu. "Paola Egonu jest obywatelką Włoch, ale jej rysy nie odzwierciedlają włoskości" - czytamy w książce (cytat za: wiadomosci.wp.pl).

Książka Vannacciego stała się bestsellerem we Włoszech. Vannacci wszedł do parlamentu, uzyskując ponad 530 tys. głosów. Okazuje się, że zdewastowano też mural z podobizną Egonu, gdzie zmieniono kolor jej skóry. Temat osób czarnoskórych, a także uzyskania obywatelstwa włoskiego, stał się bardzo polityczny.

Jak czytamy na portalu derstandard.at, we Włoszech trwa spór o naturalizację. Partia rządząca Forza Italia, która została założona przez śp. Silvio Berlusconiego, domaga się tzw. ius scholae, czyli możliwości uzyskania obywatelstwa poprzez uczęszczanie do włoskiej szkoły i ukończenie jednego cyklu nauczania. Albo będąc bardziej dokładnym - dzieci obcokrajowców, które urodziły się we Włoszech lub przybyły do Włoch przed ukończeniem 14. roku życia mogłyby otrzymać obywatelstwo, jeżeli uczęszczałyby do włoskiej szkoły przez co najmniej pięć lat.

Prawicowo-nacjonalistyczna partia Fratelli d'Italia ze strony premier Giorgii Meloni i prawicowa Lega Matteo Salviniego jest zdecydowanie temu przeciwna. - Ius scholae jest słuszne i ważne - uważa Antonio Tajani, minister spraw zagranicznych we Włoszech.

"Fakt, że akt wandalizmu wobec graffiti Egonu wywołał takie poruszenie, ma także związek z faktem, że rasizm jest szeroko rozpowszechniony we włoskim sporcie. Raz po raz ekscentryczni fani naśladują małpie odgłosy albo rzucają banany na boisko" - czytamy na portalu derstandard.at.