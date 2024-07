Wilfredo Leonie, coś ty zrobił?! Tak kibic w Paryżu zareagował na Polaka

Miało być 3:0 i jest 3:0. A zatem bez euforii – polscy siatkarzy po prostu dobrze wykonali swoją robotę w pierwszej kolejce turnieju olimpijskiego. Ale czy wobec tego, że mamy im odmawiać dobrych not? Absolutnie!

Na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024 polscy siatkarze będą mieli już tylko trudniej. W drugiej kolejce fazy grupowej zmierzą się z Brazylią, w ostatniej z Włochami. A później ćwierćfinał i – oby! – gra o medale.

Z Egiptem poszło szybko, łatwo i przyjemnie. I za to brawa. Bo to się – mimo różnicy poziomów oczywistej już na starcie – samo nie wygrało. Starsi kibice na pewno pamiętają taki mecz sprzed 12 lat, w którym polscy siatkarze musieli wygrać i otworzyć sobie drogę do medalu, a przegrali i wszystko stracili. To było 1:3 z Australią w Londynie na koniec fazy grupowej. I w efekcie naszym ćwierćfinałowym rywalem zostali Rosjanie, a nie Niemcy. Teraz mecz z dużo słabszym rywalem na igrzyskach wygraliśmy, teraz zaliczyliśmy porządne wejście w turniej i czekamy na więcej. A tymczasem za mecz z Egiptem polskich siatkarzy oceniamy w szkolnej skali 1-6 tak:

Marcin Janusz: 5

Przyjmujący bez większych kłopotów dostarczali mu piłkę pod siatkę, a dzięki temu on korzystał z całego bogactwa, jakie mamy w ataku. Sporo grał nawet ze środkowymi, co nie zawsze mu się udaje. W przygotowaniach do igrzysk jego forma falowała, a te wyższe fale nie miały jeszcze takiej wysokości, na jaką czekaliśmy. Liczmy, że dzięki dobremu wejściu w igrzyska złapie wiatr w żagle.

Grzegorz Łomacz: bez oceny

Grał za krótko.

Bartosz Kurek: 4-

Gorzej wyglądają liczby naszego głównego atakującego niż wyglądał on sam. W pierwszym secie miał w ataku 2/6, w drugiej partii – 1/6. Ale spokojnie, tam jest wielki potencjał, doświadczenie, a i mocy chyba nie brakuje. Próbka? Trzy punktowe bloki tylko w pierwszym secie. W nim i w drugiej partii za niego trener Nikola Grbić wprowadzał czasem Łukasza Kaczmarka, a w ostatniej odsłonie meczu dał już Kurkowi odpocząć dłużej.

Łukasz Kaczmarek: bez oceny

Grał za krótko

Mateusz Bieniek: 5

Tylko w pierwszym secie zdobył sześć punktów, a zbierał je we wszystkich elementach – trzy w ataku (na cztery zbicia), dwa zagrywką i jeden blokiem. Od początku pewny, agresywny, straszący rywali. Kluczowy zawodnik.

Jakub Kochanowski: 4

Bez takich fajerwerków, jakie pokazywał jego kolega ze środka, ale co miał kończyć, to kończył. Bardziej niż zwykle dyskretny występ w bloku i na zagrywce.

Norbert Huber: bez oceny

Grał za krótko.

Wilfredo Leon: 5

W ataku i z pola zagrywki niszczył Egipcjan swoją siłą. To akurat było łatwe do przewidzenia. Ale to o taki techniczny majstersztyk, jaki pokazał przy stanie 20:17 w pierwszym secie, chyba nikt by go nie podejrzewał. W tamtej akcji nie mieliśmy na boisku na rozgrywającego, więc wziął na siebie tę rolę, i to jak! Do Bartosza Kurka wystawił przez plecy! "Wilfredo de Cecco" – skomentował kibic, przyrównując słynącego z brutalnej siły Leona do najbardziej finezyjnego rozgrywającego na świecie, Argentyńczyka Luciano De Cecco.

Tomasz Fornal: 5

Miejmy nadzieję, że kontuzja stawu skokowego nie okaże się poważna, choć wyglądało to niedobrze. W przyjęciu niektóre zagrywki Egipcjan nie tyle dobrze podbijał, co niemal łapał w zęby, jak to się zwykle mówi o piłkarskich bramkarzach, którzy interweniują bez trudu. W ataku głównie spokojnie kończył, a momentami bawił się z rywalami (8/14). Dorzucił punkt blokiem.

Aleksander Śliwka: bez oceny

Grał za krótko.

Kamil Semeniuk: bez oceny

Grał za krótko.

Paweł Zatorski: 5

75 procent pozytywnego przyjęcia i 50 perfekcyjnego. Przy ośmiu odebranych zagrywkach – tak wyglądał nasz libero w pierwszym secie. Dawno nie był tak pewny. Mecz zaczął bardzo dobrze i ten poziom utrzymywał (100 proc. pozytywnego przyjęcia w drugiej partii). To kolejny po Januszu zawodnik, który prawdopodobnie potrzebował takiego spokojnego i pewnego rozpoczęcia igrzysk. Ale oczywiście wkrótce się przekonamy, ile mu takie miłe, lekkie pogranie dało przed graniem naprawdę ciężkim.