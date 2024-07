Eksperci wydali wyrok po wygranej z Egiptem. "Módlmy się"

Spotkanie z Egiptem miało potoczyć się dokładnie tak, jak dwa tygodnie temu podczas Memoriału Huberta Wagnera. I tak się stało. Bardzo dobrze wyglądaliśmy zwłaszcza w bloku, jak i w obronie, a pochwały należą się dla Wilfredo Leona i Mateusza Bieńka. Sporym rozczarowaniem był za to Bartosz Kurek, natomiast miejmy nadzieję, że w kolejnych meczach osiągnie optymalny poziom. Odbiegając od wyniku, wszyscy fani zapewne rozmyślają, co dalej z Tomaszem Fornalem, który niewykluczone, że skręcił kostkę.

Tak eksperci zareagowali na zwycięstwo Polaków z Egiptem. Zwrócili uwagę na jedno

- Teraz zaczną się góry, siatkarskie wzniesienia w drodze na szczyt Olimpu - podsumował komentujący spotkanie Jacek Dębiński, który dał do zrozumienia, że mecz z Egiptem to była tylko rozgrzewka przed najważniejszymi konfrontacjami z Brazylią oraz Włochami. Nie był to porywający mecz, ale mimo to warto docenić, że nasi zawodnic utrzymali koncentrację i nie pozwolili rywalom na zbyt wiele. W sieci jak zwykle pojawiło się wiele komentarzy ekspertów. Powtarzają oni głównie dwa nazwiska z polskiej ekipy. Z dwóch różnych powodów. Chodzi o Tomasza Fornala i Bartosza Kurka.

"Wilfredo Ace Leon" - skomentowała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl po kolejnym asie serwisowym naszego przyjmującego. Zareagowała również na kontuzję Tomasza Fornala. "Urazu doznał ten, dla którego wszyscy chcieli zamawiać folię bąbelkową..." - przekazała.

"3:0 i gang łysego już dziś po robocie. Oby kontuzja Tomasza Fornala okazała się niegroźna!" - podkreślił Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Cieszy wynik, cieszy zwycięstwo w trzech setach, ale teraz najważniejsze, to dużo zdrowia dla Tomka Fornala. Walcz tam Tomek, potrzebujemy Cię" - oznajmił za to dziennikarz Jakub Balcerzak.

"Zwycięskie otwarcie polskich siatkarzy na IO w Paryżu. Gra w dalszym ciągu daleka od ideału, ale przede wszystkim jest wygrana 3:0 z Egiptem. O stylu nie rozmawiajmy, ale módlmy się o to, aby ze zdrowiem Tomka Fornala było wszystko ok" - wyjaśnił Seweryn Czernek z WP SportoweFakty.

"Szybko. Gładko. I przyjemnie. Polska-Egipt 3:0" - skwitował Mateusz Ligęza z Radia ZET.

"Zgodnie z planem. Podgryzał Egipt początkiem dwóch setów, na długości meczu pełna dominacja. Były zmiany, debiutanckie punkty, ale prawdziwe granie zacznie się od będącej w trudnej sytuacji - Brazylii. Paweł Zatorski dzisiaj top w przyjęciu - 87 proc. - zaznaczył dziennikarz Piotr Siekierski.

"Postawił się Egipt w pierwszych 2 setach. Jednak jakość w końcu wzięła górę i mamy to cenne 3:0. Jedyny minus tego meczu: Bartosz Kurek. To nie był jego mecz" - podsumował Jan Ekwiński z Goal.pl.