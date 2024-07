Reprezentant Polski weźmie udział w reality show. To już potwierdzone

Wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn w fazie grupowej zagra z Włochami, Brazylią oraz Egiptem. Do ćwierćfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z trzech grup, a także dwie najlepsze drużyny w tabeli trzecich miejsc. Dwa tygodnie temu Nikola Grbić ogłosił 13-osobową kadrę reprezentacji Polski na tę imprezę. W składzie zabrakło Bartosza Bednorza, czy to na liście przyjmujących, czy to jako rezerwowy.

REKLAMA

Zobacz wideo W roli trenera na igrzyskach zadebiutuje Michał Winiarski. Poprowadzi drużynę Niemiec

Bartosz Bednorz - wielki nieobecny tegorocznych IO

- Moim zdaniem zrobił wszystko. Decyzję podejmuje trener, on za nią odpowiada. Czasami nie da się zrobić więcej, a i tak w składzie się nie zmieścisz. Grbić ma swój plan i go realizuje. A Bednorza nie ma w jego planie. Wnosił dużo dobrego, był człowiekiem, który potrafił grać w tych trudnych, najważniejszych momentach i mógłby się przydać. Ale to jest już tylko pisanie palcem na wodzie - mówił Sport.pl Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski.

Bednorz za pośrednictwem mediów społecznościowych także skomentował zaistniałą sytuację. "Dziękuję za wszystko, za setki waszych wiadomości. "Dziękuję za wszystko, za setki waszych wiadomości. Mam tylko jedną prośbę. Trzymajcie kciuki za chłopaków, bo zasługują na wszystko, co najlepsze" - napisał Bednorz na Instagramie.

Bartosz Bednorz weźmie udział w popularnym reality show

Brak powołania nie podłamał jednak zawodnika Resovii. Jak się okazuje, niedługo będzie można go zobaczyć w zupełnie nowej roli. 29-latek weźmie udział w programie Polsatu. Chodzi o reality show "Ninja Warrior Polska". Poinformowano o tym w mediach społecznościowych. "Taka niespodzianka! Zapraszamy do oglądania kolejnego sezonu" - czytamy w opisie. Do postu zamieszczonego na Instagramie dodano zdjęcie, na którym widać siatkarza w towarzystwie Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego, Jerzego Milewskiego oraz prowadzącej program, Karoliny Gilon.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie premiera nowego sezonu programu "Ninja Warrior". "Nowe odcinki 10. sezonu "Ninja Warrior Polska" wkrótce w Polsacie" - czytamy na stronie organizatora.

Uczestnicy Ninja Warrior Polska na antenie Polsatu mają do pokonania tor przeszkód, a w przypadku niepowodzenia wpadają do wody. Bartosz Bednorz nie będzie pierwszym profesjonalnym sportowcem, który weźmie udział w tym programie. W przeszłości na torze testowali się chociażby Mariusz Pudzianowski (MMA), Jan Błachowicz (MMA) czy też Kamil Syprzak (piłka ręczna).