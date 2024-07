Wyrównany bój Polaków. Pokaz siły w trzecim secie

Siatkarska reprezentacja Polski do lat 18 w fazie grupowej mistrzostw Europy w Bułgarii przegrała tylko jedno spotkanie i z drugiego miejsca awansowała do półfinału. W nim trafiła na niepokonanych w grupie Włochów i podjęła z nimi walkę. Po dwóch zaciętych partiach trzecia okazała się zaskakująco jednostronna. W czwartej jeden z zespołów kontynuował dobrą serię i to on zagra o złoto. Przegranym została walka o brąz.

