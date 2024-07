Co za gra Polek przed igrzyskami! Wielki powrót gwiazdy

Martyna Łukasik uderzyła piłkę po bloku z lewego skrzydła i od razu ruszyła zbijać piątki z koleżankami. Polki ze zwycięstwa w trzech setach z Dominikaną nie cieszyły się bardzo wylewnie, ale wygrały ten mecz pewnie - grając spokojnie, ale i radośnie. To dobrze, bo to początek nastrajania się na to, co przed nimi - pierwszy wyjazd na igrzyska olimpijskie od 2008 roku.

Do pierwszego meczu Polek na igrzyskach w Paryżu pozostało dwanaście dni. Dokładnie 28 lipca zagrają z Japonkami i wrócą na turniej olimpijski po szesnastu latach przerwy i to już ostatnia prosta przygotowań do najważniejszej imprezy czterolecia. Kadra trenera Stefano Lavariniego ostatnie sparingi przed wylotem do Francji rozgrywa w Mielcu podczas Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, zmarłej w czerwcu 2008 roku znakomitej reprezentantki Polski i mistrzyni Europy z 2003 oraz 2005 roku. W ramach tego towarzyskiego turnieju Polki miały zaplanowane mecze z Dominikaną, Serbią i Francją.

W pierwszym spotkaniu mierzyły się z drużyną z Ameryki Południowej. Ponowny mecz z tą drużyną w Polsce mógł przynieść na myśl wspomnienie o porażce z domowych mistrzostw świata sprzed dwóch lat - w fazie grupowej Dominikanki wygrały wówczas w czterech setach w trójmiejskiej Ergo Arenie. Teraz była okazja, żeby wyrzucić tę przegraną z pamięci kibiców i zastąpić ją dobrymi wrażeniami tuż przed igrzyskami.

Lavarini nie oszczędził najlepszych. Od Polek czuć było pewność siebie

Stefano Lavarini już kilka dni temu, zgodnie z oficjalną procedurą, podał skład, który poleci z nim na igrzyska. Dlatego nie dziwiło, że od początku pierwszego sparingu nie zdecydował się na eksperymenty i nie oszczędzał najlepszych zawodniczek. Na boisko wyszły Magdalena Stysiak w ataku, Joanna Wołosz na rozegraniu, Magdalena Jurczyk i Agnieszka Korneluk w roli środkowych, Natalia Mędrzyk i Martyna Łukasik na przyjęciu i Aleksandra Szczygłowska jako libero.

W zapełnionej niemal do ostatniego miejsca hali MOSiR w Mielcu od pierwszych piłek kibice mogli mieć uśmiechy na ustach. W secie otwierającym mecz Polki nie przegrywały nawet przez chwilę. Szybko zdobyły sześciopunktową przewagę (9:3) i narzuciły rywalkom swój styl gry. Te nie były w stanie ich złamać już do końca partii, a Polki jeszcze powiększyły dystans dzielący je od Dominikanek do siedmiu punktów (20:13). Taka różnica utrzymała się już do końca pierwszego fragmentu meczu - skończyło się 25:18. Czuć było bijącą od Polek pewność siebie.

Po przerwie zawodniczki Lavariniego wróciły na boisko bez zmian w składzie. W grze też nie zmieniło się wiele - rywalki starały się utrzymywać mniejszą stratę do grających znacznie lepiej Polek. Najpierw były to cztery (8:4), a potem pięć punktów (12:7). Wreszcie przyszedł jednak także lepszy moment gry Dominikanek, a Polki nie mogły sobie ułożyć zagrywki. Nieźle funkcjonował blok, solidnie atak, ale w polu serwisowym pojawiało się sporo błędów. Zespół z Ameryki Południowej dwukrotnie doszedł Polki na jeden punkt (17:16, a potem także 19:18), ale wtedy biało-czerwonym pomogła czteropunktowa seria. Odskoczyły przeciwniczkom i już nie dały się złapać - wygrały tego seta 25:19.

W trzeciej partii Polki miały najwięcej problemów z Dominikankami. To one prowadziły i narzucały tempo gry. W zespole Lavariniego mnożyły się błędy, a dzięki nim przewaga rywalek rosła - najpierw do trzech (3:6), a następnie do czterech punktów (7:11). Potem Polki przycisnęły jednak Dominikanki i odrobiły straty. Przez chwilę grały z nimi na równi, ale zyskały przewagę z podwójną zmianą Katarzyny Wenerskiej za Joannę Wołosz i Malwiny Smarzek za Magdalenę Stysiak. Końcówkę spotkania Polki grały już jednak w wyjściowym ustawieniu. I choć Dominikanki walczyły o zachowanie szans na przedłużenie spotkania, jak tylko mogły, to przegrały 21:25 tego seta i 0:3 całe spotkanie.

Stenzel wróciła do gry w kadrze. Ale Lavarini tym ruchem mógł zaskoczyć

W każdej z partii Lavarini wprowadzał na boisku powracającą do reprezentacji libero Marię Stenzel. Przez dotychczasową część sezonu nie było jej w kadrze ze względu na rehabilitację po operacji wyrostka robaczkowego. Siatkarka wcale nie grała jednak na swojej nominalnej pozycji - włożyła białą zamiast czerwonej koszulki i stawała do przyjmowania kolejnych piłek.

To zaskakujące, ale Lavarini już kilka dni wspominał, że właśnie na takie okoliczności w kadrze na igrzyska przewidział miejsce dla dwóch libero, co w świecie siatkówki uchodzi za dość nietypowe rozwiązanie. - Na bazie doświadczenia z poprzednich sezonów uznałem, że dla zachowania balansu w naszej drużynie przeważnie potrzebna jest taka opcja wsparcia linii przyjęcia i obrony. W wielu imprezach graliśmy w ten sposób, w ważnych momentach wielu kluczowych turniejów jedna z libero była w gotowości w "normalnej" koszulce, by wejść za inną zawodniczkę. Uważamy, że ta taktyczna opcja jest bardzo ważna dla wspomnianego balansu. Może nawet być decydująca - mówił wówczas włoski szkoleniowiec.

Nie ma co oceniać, czy w tym konkretnym spotkaniu ta zmiana zdała egzamin. Stenzel przyjęła kilka piłek i zrobiła to w dobrym, znanym już nam stylu z poprzednich lat gry w kadrze. Najważniejsze, żeby zdążyła nabrać pewności siebie, którą pozostałe zawodniczki wypracowały sobie poprzednimi meczami w tym sezonie. To najważniejsze zadanie przed nią na te trzy spotkania w Mielcu. W pierwszym pokazała, że nic się u niej nie zmieniło - wie, co i jak ma zrobić, żeby być w pełni gotową na grę w Paryżu.

I tak samo jest z całą polską kadrą. Pewnie, że w tym meczu jej gra była jeszcze momentami niechlujna i ogółem nie zachwycała. Były błędy, gubienie tempa akcji, czy słabsze momenty na zagrywce, ale to wszystko może mieć miejsce na kilkanaście dni przed igrzyskami. To chwila na dotarcie się, wejście w odpowiedni meczowy rytm i nastawienie się na walkę w Paryżu. A z polskimi kibicami na trybunach nie powinno być z tym żadnych problemów.