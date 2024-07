O której grają siatkarze dzisiaj? O której Polska - Niemcy? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W krakowskiej Tauron Arenie rozgrywany jest XXI Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, w którym występują cztery drużyny: Polska, Egipt, Niemcy i Słowenia. Każda z tych reprezentacji zagra na zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon zawodnikiem BOGDANKI LUK Lublin! "Trzeba działać"

Siatkówka. Polska - Niemcy. O której mecz dzisiaj? Sobota 13 lipca

Egipcjanie to rywale Polaków w grupie na igrzyskach i to z tą drużyną nasi siatkarze zmierzyli się w piątek. Bez większych problemów Biało-Czerwoni zwyciężyli 3:0 (25:16, 25:21, 25:18). Kilka godzin później Niemcy podjęli Słoweńców. Słowenia wygrała pierwsze dwa sety, ale ostatecznie zwyciężyła w meczu dopiero po tie-breaku 3:2 (25:22, 25:20, 21:25, 20:25, 15:13).

W drugim meczu turnieju Polska zmierzy się z Niemcami, których trenerem jest Michał Winiarski. Obie ekipy w tym roku rozegrały przeciwko sobie tylko jeden mecz. W majowym spotkaniu towarzyskim Niemcy wygrali 3:1 (25:23, 16:25, 25:16, 28:26).

To spotkanie będzie na pewno okazją dla Nikoli Grbicia na przetestowanie kolejnych opcji przed igrzyskami. Jednocześnie może poznamy odpowiedź na pytanie, co z sytuacją Aleksandra Śliwki, który w meczu z Egiptem doznał urazu kciuka.

Turniej Wagnera. O której dzisiaj grają siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Drugi mecz reprezentacji Polski w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera rozegra przeciwko Niemcom w sobotę 13 lipca o godz. 18:30 w Tauron Arenie w Krakowie. Transmisja z meczu na otwartym kanale TV4, a także na Polsacie Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go. My z kolei zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.